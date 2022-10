Yina Calderón anunció su regreso a la música con varios conciertos en diferentes ciudades del país. La DJ de guaracha y creadora de contenido paisa se mostró entusiasmada de poder estar nuevamente sobre los escenarios y, por ende, decidió que iba a transmitir en vivo todas sus presentaciones en sus redes sociales.



Sin embargo, el pasado 29 de octubre, antes de ir a dar un show en Florencia, Caquetá, la antioqueña tuvo problemas con algunas de sus plataformas digitales que le empezaron a poner restricciones al flujo de contenidos que estaba compartiendo, sobre todo en Twitch, la nueva plataforma que está acaparado la atención de las audiencias en Colombia.



Calderón decidió incursionar en esta ‘app’ abriendo su primera cuenta oficial con miras en poder realizar un live mostrando su puesta en escena. Lo raro es que sin haber usado antes la plataforma ya le había puesto su primera restricción, por lo que no pudo subir contenido.



“Quiero contarles todo lo que pasó con Twitch, esto es impresionante, yo ni siquiera sé si reírme, ponerme a llorar. Mejor, hoy, no me voy a estresar porque voy a ir a tocar ‘guaracha’ y la voy a romper”; dijo.



“Les dije a ustedes cuál era mi cuenta de Twitch, no alcancé a subir ni una transmisión, ni un video mío, nada”, agregó.



A pesar de las malas noticias, la influencer agradeció a las personas que la apoyaron y que fueron a seguir su transmisión a pesar de que no se haya realizado. Además, tomó con humor lo que sucedió: “Simplemente, gracias por el apoyo, de inmediato se fueron a seguirme. ¡Gracias! Me quieran o me odien, ¡Gracias!”.



Por otro lado, dijo que va a tomar las medidas necesarias en contra de las prohibiciones que le fueron impuestas por la aplicación. Según contó, no podrá realizar transmisiones por siete días.



“A la persona que me maneja la plataforma, en Medellín, le llega el mensaje de que mi cuenta estaba inhabilitada… La reina de la inhabilitación en Twitch, ahora, también”, expresó.



No sé qué pasa, ya pusimos la queja, porque ya estábamos creciendo, pero algo pasó y me quiero disculpar (...) Eso fue lo que pasó con Twitch, me inhabilitaron, sin siquiera subir el primer video. Esto solamente me pasa a mí. No sé qué voy a hacer, les pido mil disculpas, pero qué puedo hacer”, dijo.



