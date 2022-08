Yina Calderón es una de las creadores de contenido más conocidas y polémicas del país. Sus canciones de guaracha y sus polémicas actuaciones en el mundo de la farándula nacional, le han dado una visibilidad enorme en las redes sociales , a tal punto, que hoy cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram.



Actualmente, volvió a ser tendencia porque su hermana, Juliana Calderón, supuestamente tuvo un fuerte 'encontrón' con una mujer en un reconocido centro comercial de Bogotá.

Según comentó, ella estaba caminando por uno de los pasillos del lugar, cuando recibió algunos insultos de la mujer implicada.



“¡Les tengo el chisme! Les comento que mi hermana se acaba de agarrar con una vieja aquí en el centro comercial y yo dije como: ‘Uy estas viejas se van a agarrar’“, comentó la Dj en sus historias de Instagram.

Luego explicó por qué se había originado el altercado e hizo un llamado de atención a los internautas para que sean más tolerantes y conscientes del contenido que consumen en las diferentes plataformas digitales, pues les recomendó bloquear las cuentas que no son de su gusto.



“Imaginense que yo pase y la vieja me dice: ‘Ush ahí va lo peor de las redes’ jaja (..) bebé yo a eso no le paro bolas, pero yo me puse a hablar con mi hermana y les podemos decir una cosa: si a usted no le gusta el contenido de una persona, simplemente no lo vea, omitala, bloqueéla o esconda su contenido y ya”, apuntó.



Al parecer el hecho no fue mayor a un cruce de palabras y todo los ánimos se calmaron al poco tiempo. Yina Calderón sigue arreglando el inconveniente con su 'casa Barbie' y su hermana, Juliana, permanece activa en la venta de sus productos para el cuidado del cabello.



