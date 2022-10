Al finalizar el pasado mes de septiembre, la influencer y DJ de guaracha Yina calderón se sometió a una cirugía estética en sus glúteos para solucionar algunos problemas que habían quedado en esa zona del cuerpo, debido a las fuertes complicaciones que sufrió por la extracción de biopolímeros.



Si bien ha estado constantemente informando a sus más de un millón de seguidores sobre su recuperación postoperatoria, en los últimos días su ausencia de las redes sociales levantó sospechas sobre su verdadero estado de salud, pues en constantes ocasiones mencionó las posibles complicaciones que pueden suscitarse luego del procedimiento.



Pues bien, en la mañana del 18 de octubre, la creadora de contenido apareció en su perfil personal de Instagram para informar que la prótesis de su nalga izquierda se había salido de su cavidad corporal y que estaba infectada, por lo que tuvo que acudir de manera inmediata a un centro asistencial.



“Quería omitir el tema porque para mí es difícil, pero yo siempre he sido muy fuerte y también siento que ustedes son parte de mi familia. Estoy nuevamente en la clínica y ahorita entro de nuevo a cirugía”, explicó la huilense.



“Quedó la cirugía muy bien y el tamaño fue acorde a mi cuerpo, pero como a cada prótesis le deja un drenaje, el de la nalga izquierda se tapó y eso hizo que el líquido comenzara a salirse por la herida, la cual tenía que permanecer seca durante toda la recuperación”, agregó.



Médicos hablan sobre su estado

Al conocerse la noticia, en la tarde del pasado miércoles 19 de octubre, Calderón volvió a aparecer en sus redes sociales con un notable tono de tristeza a causa de la situación quirúrgica por la que está atravesando.



“Hola, ¿Cómo están? Yo esta mañana estaba muy mal, ¿saben? Pocas veces me afecta algo tan fuerte, pero ahora estoy muy bien. Salí muy bien de la cirugía, me retiraron la prótesis izquierda, dejaron la derecha… Y que se guarden sus comentarios, pero si los quieren decir, ¿Qué hiju*, ya estoy acostumbrada”, dijo.



En medio del hecho, el cirujano que está tratando a la empresaria salió al paso y se pronunció al respecto por medio de redes sociales.



“Hay cosas que se pueden evitar, se lo expliqué, se lo advertí muchas veces, yo la adoro, la quiero, es tremendo ser humano, pero no escucha sino lo que quiere escuchar”. dijo el médico tratante.



Según el parte que han dado los especialistas, tuvieron que retirar la prótesis izquierda y dejar solo la derecha por varios meses hasta que se pueda volver a realizar una nueva intervención operatoria el el glúteo afectado.

