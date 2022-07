En otro round de la pelea entre las influenciadoras, Yina Calderón volvió a ser tendencia en redes sociales debido a las insinuaciones que hizo sobre la relación entre Andrea Valdiri y Saruma.



En días pasados la DJ había asegurado que no volvería a hablar de su discusión con la bailarina porque según ella, solo está usando su nombre para tener más fama y ser noticia.



Sin embargo, en esta ocasión fue Yina Calderon la que subió un video provocando a Valdiri. En la grabación, no menciona su nombre en ningún momento pero lanzó varias indirectas que no se les escaparon a sus seguidores.



La publicación muestra a Yina con unas amigas armando una supuesta maleta para regalar a alguien. Cada vez que sacó un objeto, explicó por qué lo necesitaba.



Primero mostró una faja talla XXL. En este punto del video, la ex ‘Protagonista de nuestra tele’ volvió a decir que las cirugías habían sido un dinero mal gastado. Esta fue una clara indirecta hacia Valdiri, a quien en repetidas ocasiones ha atacado por su físico.



Luego Yina Calderón arremetió contra su relación con Felipe Saruma. En la grabación mostró pañales y toallitas húmedas como una referencia a la diferencia de edad entre la barranquillera y su esposo.



"Porque el pollo la va a dejar, porque el pollo la va a dejar. Recuerden que cuando uno le lleva 20 años al marido, él la ve linda, pero esperemos más adelante cuando las pollas regias, bellas y flacas empiecen a aparecer" explicó la DJ.



La publicación fue eliminada tan solo una hora después de que la subiera.



Le pidió a Andrea Valdiri que no la nombrara

Hace unas horas Yina Calderon apareció en sus historias de Instagram para pedirle a la influenciadora barranquillera que deje de mencionarla y hacer uso de su nombre. Según Yina, Valdiri solo está intentando figurar.



“No le voy a seguir el juego más, señora no utilice más mi nombre por favor, usted fue la que arrancó, busque otra manera, de seguir figurando. Yo estaba quieta cuando ella empezó, pues de tres mil comentarios escogió el que tenía que nombrarme a mí porque saben que pegándose de mi nombre al otro día van a ser noticia y ya no les voy a seguir más el juego” indicó.



Además la DJ aprovechó para advertirle a la creadora de contenido que su relación con Felipe Saruma podría verse afectada por el karma. De acuerdo a lo que dijo Calderón, Valdiri tuvo una aventura con Michael Ortega mientras este seguía casado con Laura Jaramillo. Es por esta razón que le aconsejó cuidar su matrimonio.

