Yina Calderón y ‘Epa Colombia’ se han caracterizado por sus escándalos en internet y polémicas con otros famosos. Las dos han manifestado en diferentes ocasiones que no se llevan bien y no se consideran amigas.



Tras meses de calma, esta semana volvieron a verse envueltas en una controversia. Todo empezó cuando Daneidy Barrera apareció burlándose de una grabación que compartió Yina Calderón con su mamá, Merly Ome.



(Siga leyendo: Jhonny Rivera se confundió en aeropuerto y se llevó la maleta que no era).

El video consistía en una dinámica en la que Merly debía dar su opinión sobre varios creadores de contenido colombianos. Una de las criticadas fue ‘La Jesú’, una de las mejores amigas de ‘Epa’. Por esta razón, la empresaria salió en su defensa y arremetió contra Calderón.



“Yo no le canto a nadie, yo le canto a Yina, que odio con el alma, que su mamá es mala”, expresó ‘Epa’ en ese momento.



Tras las declaraciones, Yina no se quedó callada y le respondió a Barrera. En su cuenta de Instagram manifestó que la influenciadora estaba enamorada de ella y por eso seguía buscando enfrentamientos.



(Más: La respuesta de Carolina Cruz a críticas por el video del desmayo en ‘Día a Día’).



“Me atacó hace dos semanas, metiéndose y defendió a ‘la Jesuu’, metiéndose en lo que no le importa, porque no son temas de ella y hoy volvió a hacerlo. Sigue metiéndose conmigo, no sé qué pasa, siempre he dicho que está enamorada, pero como sabe que no me gustan las niñas, me ataca. Porque sabe que conmigo no tiene chance”, expresó la DJ.



Añadió que tiene pruebas y conversaciones que demuestran que ‘Epa’ estaría interesado en formar una relación romántica con ella. Calderón explicó que la bogotana es una “falsa” y una “víbora completa”.

Facebook Twitter Linkedin

Hace unas semanas Yina se sometió a una cirugía en sus glúteos. Foto: Instagram: @oficialdjyinacalderon

La advertencia de Yina Calderón

La huilense siguió atacando a ‘Epa’ en redes sociales. En la misma publicación afirmó que si continúan discutiendo revelará algunos detalles privados de la influenciadora.



(También: ¿David Beckham se divorció? Esto respondió Victoria Beckham sobre rumores).



“Esto es una advertencia, si se vuelve a meter conmigo, me va a tocar desenmascarar a más profundidad. Como cuando sacamos y se supo que los productos de ella salen a un precio y los vende al cuádruple más de ganancia. Y que su fórmula es de Rusia ni nada de eso, yo conozco el laboratorio en el centro donde la manda fabricar”, mencionó Calderón.



La mujer se refirió a la polémica de hace unos meses, cuando compartió supuestas pruebas de que el negocio de keratinas de Daneidy sería fraudulento. Al finalizar, Yina insistió en que no le interesa ningún tipo de relación con la bogotana.



“No me interesa ser amiga de esa niña, no me interesa crear alianzas, nada de eso, ni con ella ni con ninguno… A mí esa niña no me cae bien y yo no la quiero”, concluyó.



En el video, Calderón aprovechó para señalar que no desea tener amigos que sean influenciadores. Según lo que dijo, algunas personalidades se muestran diferentes en las redes sociales a en la vida real.

Más noticias

Mitología griega y comunidad LGBT+: descubra su increíble relación en este test

Muere Robbie Coltrane, actor que interpretó a Hagrid en la saga de Harry Potter

Él es Simon Dorante, el hombre que asegura ser hijo del rey Carlos III

Comediantes que se burlaron de joven arrollada: ‘Cumplimos nuestro objetivo’

Tendencias EL TIEMPO