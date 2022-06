La ex Protagonista de Novela, Yina Calderón, esta semana se se pronunciado en sus redes sociales sobre varios temas que han sido tendencia en los últimos y que guardan relación con figuras públicas como Lina Tejeiro, Yeferson Cossio y ‘Epa Colombia’.



En la sección de historias en Instagram la ‘influcencer’ criticó a Yeferson Cossio por la publicidad que le hizo recientemente a la empresa de keratinas de Daneidy Barreras, más conocida como ‘Epa Colombia’.



Al respecto dijo que: “Ya no le tengo rabia (a ‘Epa’ Colombia), a mí ya me pasó esa etapa. Lo que estaba diciendo es que Yeferson Cossio, que cobra tan caro por una publicidad, le haga una tan mala. En vez de ayudarle a la keratina de la pobre, que está bien así (señalando hacia abajo), antes se la pone más así (repite el gesto)”.

Además, agregó: “Esa publicidad se llama la publicidad de la venganza. Si ustedes quieren que su empresa quiebre páguenle publicidad a Yeferson Cossio (…). En vez de pagar publicidad debería bajarle a la keratina”.



Esto dijo de Lina Tejeiro

En esta misma publicación Calderón también se refirió a las declaraciones que hizo hace unos días la actriz Lina Tejeiro sobre el intento de volver a una relación amorosa con el cantante Andy Rivera:



“Sigo pensando que uno puede hablar del exnovio con madurez. Yo no le veo ningún problema. Ustedes me preguntan por el negro (su expareja) y yo les digo: ‘Bien, con su esposa, trabajando. No le guardo ningún recelo”, explicó.

