Una nueva polémica en redes sociales surgió el pasado 1° de febrero tras el comentario que realizó Yina Calderón a Andrea Valdiri.

Después de realizarse duros procedimientos estéticos con el objetivo de ser la primera ‘barbie humana’ del país. La empresaria e influencer Yina Calderón estuvo en la clínica tras ciertas complicaciones de salud.



Como es lo habitual, la creadora de contenido les comunicó a sus seguidores su recuperación y, desde entonces, no ha dejado de ser tendencia en redes sociales.



(Le puede interesar: La mamá de Yina Calderón le responde a Epa Colombia por críticas a su hija).



De hecho, hace poco la discusión se centró con Epa Colombia después de que Daneidy Barrera realizara unos comentarios sobre la cirugía que había dejado en tal mal estado a Yina.



Ahora, la polémica es con Andrea Valdiri, quien defendió el trabajo de su cirujano y lanzó fuertes declaraciones contra Calderón.

‘Que quedó gorda, quedó gorda’

A modo de aclaración, Yina Calderón usó su cuenta de Instagram para decirle a sus seguidores que ella no había atacado a Andrea. Sin embargo, el efecto que tuvo no fue el esperado.



“Ustedes me están atacando a mi porque yo estoy atacando a Andrea Valdiri (…) No, que pena con ustedes, yo admiro a Andrea, es una mujer emprendedora, berraca, echada para adelante, sencilla, tengo mucho que aprenderle”, aseguró la influenciadora.



Sin embargo, la mujer expresó su opinión con respecto a las cirugías que se había practicado la cantante: “¡Que quedó gorda, quedó gorda!, es la verdad”.

Ese cirujano no es, con el respeto del cirujano. Yo lo distingo, alguna vez pensé en operarme con él FACEBOOK

TWITTER

Continuó con su relato, esta vez criticando el trabajo del cirujano que le había practicado los procedimientos estéticos a Andrea.



(Lea también: Yina Calderón desea que Jhonny Rivera sea su padrastro).



“Ese cirujano no es, con el respeto del cirujano. Yo lo distingo, alguna vez pensé en operarme con él, pero la dejó gorda (…) La cirugía y la 'platica' se perdió”, comentó Yina.

La respuesta de Andrea Valdiri

La barranquillera, por su parte, se sometió a una cirugía hace tres meses. Y por lo anterior, Andrea Valdiri reaccionó con fuertes palabras y defendiendo el trabajo de su cirujano.



(Siga leyendo: Lo último que vio fue su hijo de 4 años y lo reencontró con 31 tras un coma).



“Esta vez, no me voy a defender yo, voy a defender a mi cirujano, Javier Soto, porque una 'influencer' salió a hablar y eso no lo voy a permitir. Salió a hablar Yina Calderón y tú siempre has dicho que me has admirado, pero no seas hipócrita. No conectas la lengua con el cerebro, dices una cosa, pero piensas otra”, afirmó Andrea.

Además, manifestó que el profesional se había negado a trabajar con Yina Calderón.



Valdiri le pidió respeto y añadió que no tenía derecho a opinar de su apariencia: “Yo tengo dos hijas, mi amor, cuando te deformes tu cuerpo a punta de amor, ahí hablamos”.



Por último, finalizó contundentemente con las siguientes palabras e invitó a sus seguidores para que siguieran el trabajo de Yina: “Aquí no estamos para destruirnos, coge tu lengua y métetela por lo más profundo de tu cuerpo. (..) No necesitas un psicólogo, necesitas un psiquiatra”.

Después de la discusión

Luego de la respuesta que realizó Andrea, la artista subió un video mostrando su cuerpo, en el cual etiquetó a su cirujano Javier Soto.



Y como efecto colateral, las cifras de seguidores de Yina aumentaron casi a 100 mil. Esto debido a que Valdiri cuenta con un público de hasta 7,2 millones de seguidores.

Más noticias

Egan Bernal sigue evolucionando bien: nuevo parte médico

Estas son las recomendaciones antes de practicarse una cirugía estética

Fotos: así se veía Yina Calderón antes de sus cirugías

La muerte en España de una mujer tras una operación de cirugía estética

Estas son las cirugías estéticas con más demanda en 2021

Tendencias EL TIEMPO