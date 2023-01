La empresaria y Dj de guaracha Yina Calderón es una de las famosas colombianas más polémicas del país, pues constantemente en sus redes sociales protagoniza diferentes polémicas con otros ‘influencers’. Además, sus seguidores la suelen criticar por las cirugías estéticas que se ha realizado.

Sin embargo, en esta ocasión sorprendió a sus seguidores al anunciar que le tenía una gran sorpresa a sus familiares. De acuerdo, a lo que la joven mostró en sus historias de Instagram, ella y sus hermanas viajarán a Europa, un viaje que siempre habían soñado hacer.



Pese a que en varias ocasiones, Yina ha comentado que ha tenido fuertes discusiones con sus hermanas, por lo que incluso, han llegado a distanciarse. El amor de familia las mantiene juntas y se les puede ver compartiendo de nuevo al poco tiempo.



(No deje de leer: Dos hombres mueren desangrados tras ser heridos por gallos de pelea armados).



Calderón mostró que la primera en enterarse fue su hermana Leonela, quien no pudo ocultar sus lágrimas de emoción, ya que nunca se imaginó que pudiera cumplir este sueño tan rápido.



“Mi hermana Leonela está llorando porque nos vamos pa’ Europa y era el sueño de mi hermana. Se me aguó el ojo, también, a mí ¡Ya, hermana, relájese! Nos vamos pa’ los Venecias, pa’ los Francias, pa’ los de todos. Ibiza, ténganse que vamos nosotros”, comentó Yina.

Luego, la Dj mostró cómo reaccionó su hermana mayor Claudia, quien se quedó sin palabras al conocer cuál sería su próximo viaje e incluso terminó derramando algunas lágrimas.



(Lea también: Joven conocida como ‘demonio de Tasmania’ reaparece contra quienes la grabaron).



“Nos vamos pa’ los Europas… No se vaya a poner a chillar, tan boba, Claudia. ¿Qué voy a hacer con esas hermanas chillando? Nos vamos pa’ París”, afirmó la empresaria.



Además, en ese video se puede ver que su hermana Juliana también estaba presente mientras Calderón les contaba la gran sorpresa que les tenía. “Mis hermanas lloran porque para ellas era un sueño conocer Europa. Vamos para París, Venecia, Ibiza, Roma y Ámsterdam”, aseguró.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

