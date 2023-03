Tal como lo anunció en sus redes sociales, Yina Calderón sacó una nueva canción a la que tituló ‘Beso de tres’. En el vídeo aparece con su hermana, Juliana Calderón.



El estreno de la creadora de contenido ha generado polémica y críticas por su voz, un posible plagio y el contenido del vídeo.

“Bebé, no te impresiones cuando el alcohol detone, yo siempre hago lo que quiero nadie me lo impone. Me quito los tacones, no pongo condiciones, yo soy de mente abierta, no pongo más condiciones. Dime qué quieres tú porque esta noche yo quiero un besito bien rico, pero de los tres, tres, tres, tres”, dice un fragmento del tema.



En el vídeo, además de ver a la empresaria de fajas bailando, también se aprecian algunas escenas con su hermana, incluso una en la que se acercan con la intención de darse un beso con otra mujer al mismo tiempo, lo que ha generado controversia en redes.

Yina Calderon se especializa en el género musical guaracha, en el cual ha sacado temas tales como ‘Que ricos besas’, ‘Toca Toca’, ‘Te encontré’, ‘Amor de Locos’ entre otras producciones musicales. En el último tema fusionó la guaracha con el dembow. La empresaria es reconocida en el mundo de la música como DJ de guaracha.



En el año 2012, se hizo famosa por su polémica participación en el reality 'Protagonistas de Nuestra Tele', donde se enfrentó en diversas ocasiones a sus compañeros en el programa. Desde entonces, ha estado envuelta en múltiples controversias por su forma de aparecer en redes sociales.

En esta oportunidad, las principales críticas que le han hecho a la DJ es que la canción tiene una melodía muy parecida a la canción ‘Con la mano con lo pie’ de la cantante dominicana Yailin La más viral, lanzada hace tres años y con más de 624 mil reproducciones.



Esta no es la primera vez que la cantante es acusada de plagio. Anteriormente, la Dj tuvo una controversia con el cantante Wilfran Castillo, al hacer una versión de un tema del vallenatero y publicarlo, según él, sin su permiso.



La situación generó críticas por parte de la cantante Ana del Castillo, quien expresó su descontento y provocó una serie de comentarios en redes sociales entre ambas artistas.

Entre los comentarios a su nueva canción se encuentran respuestas tanto positivas como negativas de sus seguidores y usuarios que no son amantes de su trabajo.



“Muchos la critican y reniegan de ella, me pregunto, ¿a qué vienen si saben qué es lo que se van a encontrar? Ella tiene lo que a muchos les falta, objetividad y decisión... Buena, nena, ni te sigo, ni te admiro, pero sí te aplaudo tus ganas de ser tú misma todos los días así para muchos seas nada”, se lee en la publicación.



“Que porquería como YouTube permite ese tipo de videos tan groseros con vocabulario terrible y ese tipo de escenas… Deberían bloquear esa página”, escribió otro internauta.



El nuevo tema de Calderón lleva lleva 17 horas de publicado y ya ha generado decenas de comentarios y ha tenido más de 24 mil reproducciones.

