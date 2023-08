Yina Calderón es una personalidad de la televisión y las redes sociales. Se hizo conocida por su participación en el reality show colombiano ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, en su versión del año 2013. Sin embargo, después de su estadia en el programa, se ha mantenido en el ojo público debido a controversias y polémicas que ha generado con sus cirugías y declaraciones.

La empresaria ha sido objeto de discusión en las redes sociales debido a sus decisiones, opiniones y relaciones. El escándalo más reciente en el que se encuentra involucrada tiene que ver con las declaraciones que realizó sobre la cantante de vallenato Ana del Castillo.

Por medio de un video en vivo en su cuenta de Instagram, Calderón dijo que la famosa cantante era ‘transexual’, declaraciones que causaron una gran polémica en las diferentes redes sociales.



Esto ocurrió porque por medio del video, Yina Calderón felicitó a Wendy Guevara, la primera mujer transgénero que ganó el reality ‘La Casa de los Famosos’ en México.



“Toda la gente trans me cae superbien, menos Ana del Castillo, de resto todos me caen muy bien (…) ¿Ana del Castillo no es trans?, yo pensé que sí era, bueno, yo también hubiera sido del equipo de Wendy en ‘La Casa de los Famosos’”, aseguró la también DJ en su transmisión.

La declaración de Yina Calderón causó una ola de molestias entre los seguidores de la vallenata, pues durante los últimos meses las famosas han tenido varias discusiones por medio de las redes sociales. Se cree que la 'enemistad' comenzó en el 2022, cuando Calderón sacó una versión de la reconocida canción 'Cómo duele el frío', del cantante Wilfran Castillo, aparentemente sin su permiso, pues el compositor es considerado como el mentor musical de Ana del Castillo.



“Ojalá que Ana del Castillo no le responda. Yina Solo está buscando fama…”, “lo que Yina Calderón necesita es una demanda para que aprenda a respetar a la gente”, “la envidia es un mal sobre la tierra”, “pero cómo entra Yina a la casa de los famosos, si ella no es famosa”, son algunos de los comentarios en contra de la influenciadora.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

