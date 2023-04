La influencer Yina Calderón mostró el emprendimiento en el que estaba trabajando hace meses, exponiendo los resultados en redes sociales.



El día 18 de abril se inauguró un spa de cerveza con temática de Los Simpsons, así lo comentó la influenciadora de redes sociales a través de su cuenta de Instagram oficial, en la que afirma que es el primero con esta temática en el país.

La cerveza será el principal producto a usar en este establecimiento para tratar la piel de los usuarios que también compartan su gusto por el programa de televisión.



“Ya está abierto el primer spa con temática de los Simpsons, en el cual se utilizará la cerveza para tratar la piel, se realizarán exfoliaciones, hidrataciones para el cabello, puede venir con su amante y disfrutar de un masaje o el jacuzzi, lodo terapia y tomarse fotos con Los Simpsons”, dijo en cu cuenta de instagram.

Durante la construcción de su nuevo spa de cerveza, los residente del sector donde se hizo el local protestaron para que no realizará dicho establecimiento, pese a las explicaciones de Calderón, en la que decía que la cerveza se utilizará para los masajes y funcionará sólo durante el día, esto fue lo que contó en una historia de Instagram, cuando estaba en plena construcción del negocio.



“Yo estoy impactada, la gente no vive la vida propia, está llena de envidia, de egoísmo y por eso no sale adelante. Yo tengo un spa a punto de abrirse en un barrio de Bogotá y en ese mismo barrio hay dos spas más” afirmó Calderón.

En otra historia indicó el tiempo de funcionamiento del local, en la que aseguró que no iba a ser un tomadero y rumbeadero.



“Es un espacio que funcionará entre las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., en el cual se utilizaran los beneficios de la cerveza para el cabello y la piel, y no funcionara como rumbeadero. Tengo todos los permisos, pero unos vecinos de la tercera edad han estado protestando frente al local y recogiendo firmas para que no la inauguración”, dijo Calderón.

El video en el que la ‘influencer’ presentó su nuevo emprendimiento obtuvo más de 400 comentarios, en su mayoría halagando a la empresaria. Incluso le creó su propio perfil al spa.



“Se ve súper lindo, que bien por ella. ojalá sea muy próspero”, “A mi Yina no me cae nada bien, pero si admiro su espíritu emprendedor y luchador, eso hay que admitirlo”, son algunos de los comentarios.

MIGUEL ANGEL RAMOS FORERO

REDACCION ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

