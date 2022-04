Recientemente, la creadora de contenido y empresaria colombiana Yina Calderón causó polémica en redes sociales luego de que su madre, Merly Ome, publicara un clip en el que Calderón aseguró que había mentido cuando dijo que su madre consumía drogas.

En días anteriores, la influenciadora hizo una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram y uno de sus seguidores le dejó un comentario: “¿Es verdad que su mamá se droga?”



Calderón respondió que, aunque no lo hacía constantemente, su madre usaba tusi, el cual es un psicoactivo químico que se consume mediante inhalación al igual que la cocaína.



El video no tardó en hacerse viral, por lo que Merly Ome estuvo en el 'ojo del huracán' por un tiempo debido a su presunta adicción.



(Lea también: Will Smith se fue a la India a meditar, tras escándalo en los Óscar).

Todo era mentira

No obstante, recientemente la madre de la influenciadora decidió hablar públicamente sobre la situación y desmentir los rumores debido a que su hija simplemente le había jugado una broma.



En un video que publicó Ome, se puede observar como, en medio de un almuerzo, confronta a su hija y le pide un explicación con respecto a sus recientes declaraciones.



“Yo no me fumo ni un cigarrillo”, aseguró la madre de Calderón. También afirmó, enojadamente, que no conocía el tusi y que no consumía ningún tipo de drogas.



Ante esto, la influenciadora soltó una leve carcajada y evadió el tema, dándole a entender a su madre y a los espectadores que sus previas afirmaciones solo eran parte de una broma de mal gusto.



(Le sugerimos: El hombre con 9 esposas y su método para mantener un matrimonio múltiple).

La empresaria parece no tomar en serio la confrontación, por lo que sigue haciendo chistes al respecto.



(No deje de leer: ¿Silvestre Dangond estrena restaurante? Esto es lo que se sabe).



Ante la reacción de su hija, Ome se molesta aún más, le exige respeto y le pide que no vuelva a hacer declaraciones tan delicadas sobre ella.



El video causó indignación en los internautas, quienes han comentado en diferentes redes sociales que Calderón “es capaz de difamar hasta de su propia madre para conseguir atención y seguidores”.

Más noticas

Polémica por expulsión de Ossa de Desafío The Box: estas son las razones.

Johnny Depp y Amber Heard: esto se ha dicho en el controversial juicio.

¿Amber Heard imita la ropa de Johnny Depp? Esto piensan los fans del actor

Pamela Ospina dice que revivió 'abusos' en 'MasterChef Celebrity'.

Tendencias EL TIEMPO.