La influencer Yina Calderón sigue dando de que hablar respecto al remix que realizó en versión guaracha de la tradicional canción vallenata 'Como duele el frío’, el cual lanzó hace apenas una semana, el 10 de noviembre de 2022, pero que ya cuenta con más de 1,4 millones de visualizaciones en YouTube.



Sin embargo, han sido más los comentarios negativos que critican la poca relación que tiene el video con la letra de la canción, en el que se ve a Calderón acompañada de sus dos hermanas caminando con poca ropa por la calles de una zona de tolerancia.



Es por eso, que a través de un 'En vivo' en su cuenta de Instagram, la influenciar decidió responder preguntas como el porqué de la puesta en escena e incluso enviarle un mensaje a quienes no han parado de criticarla.

Lo primero que destacó la influencer Yina Calderón a través de su 'En Vivo' fue la fuerza de sus hermanas Claudia y Leonela para no caer en tristeza y soportar los mensajes destructivos en los que las critican por tener celulitis y sobrepeso.



"Yo me he vuelto una admiradora en estos días de mis hermanas. Las veía riéndose ayer viendo el video y viendo todo lo que les escriben feo, que 'viejas con celulitis', 'que viejas gordas', y que yo no se qué. [...] Yo decía, 'parce admiro a mis hermanas, que capacidad, que personalidad'", confesó Calderón.

Y aclaró que aunque ella siempre sea blanco de críticas, no es una situación a la que estén acostumbradas sus hermanas.



"Hay gente que se deprimen super feo, que les escriben algo malo y se tiran a la depresión. [...] Yo decía, 'uy, mis hermanas son muy fuertes'. Yo ya estoy acostumbrada, pero no pensé que mis hermanas fueran tan fuertes".

Pero, luego uno de los seguidores conectados al 'En Vivo' le preguntó que si el video tenía alguna relación con la letra de la canción. A lo que inmediatamente la influencer respondió que no.



"Nada, nada. [...] Yo dije, 'es un grupo de mujeres que se dedican a la actividad sexual en la zona de tolerancia, se están tomando unos cariñosos, porque literal fue cariñoso lo que tomamos, y están cantando una canción', ya. Yo no le vi problema ¿Me entienden? O sea, yo dije, 'vea, hagámoslo así y ya. Cojan la cámara y graben. O sea, a lo 'machu-pichu'", señaló.

Y ante las críticas que le seguían haciendo sobre el maquillaje extravagante que utilizó en el remix, aseguró que "normalmente mis amigas de esta zona se maquillan así, ¿si me entiendes? Yo tengo muchas amigas así, y pues yo las respeto, como te digo, cada quien con su cuento".

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la sinceridad de Calderón al explicar que a ella lo que le interesa es que sigan viendo el video. Puesto que a mayor número de vistas, mayores ingresos económicos.



"A mi me da plata el hecho de que la canción tenga mas de un millón de reproducciones, y con eso tal vez me pueda comprar otro carro o me pueda ir a conocer un país nuevo. A mi las reproducciones y el hecho que la gente este hablando del tema, sea bueno o sea malo, me genera y me da".



La influencer detalló que a muchos creadores de contenidos les gusta hacer videos que generen polémica, porque con ellos ganan más dinero.



"A todos les gusta la polémica, ¡nos gusta!, por eso todos generamos y tratamos de generar (polémica) por todo lado, porque eso a todos nos da. Y eso hace que estén hablando de mí hoy, y hablar de mi pues a mí me da plata, y uno vive de la plata. Lo único que con plata no se puede comprar se llama salud y tranquilidad, porque a veces uno puede tener mucha plata pero no tiene tranquilidad", sentenció Calderón.

