Yina Calderón habló desde la cuenta oficial de su empresa de fajas sobre la suspensión de su último perfil, en el que tenía un millón de seguidores.



Pero esta no es la primera vez que le pasa a la DJ de guaracha.

Esta es la séptima ocasión en el que su perfil oficial es suspendido sin tener una respuesta sobre los motivos.



En un inicio, la también empresaria, tenía una en la red social con más de cuatro millones de seguidores, pero le fue inhabilitado, igual que varias otras cuentas que abrió posteriormente.

(Lea también: Yina Calderón lanzó su nueva canción de guaracha, 'Beso de tres').

En sus historias, Yina Calderón expresó su agradecimiento hacia las redes sociales por ser su fuente de trabajo y comunicación con sus seguidores.



Y contó que decidió compartir sus historias en las redes sociales para ayudar a los demás con su experiencia, a pesar de que algunos seguidores son groseros con ella.



Sin embargo, también reflexionó sobre la importancia de no centrar toda la vida en estos espacios digitales y espera que su cuenta suspendida sea devuelta pronto.



"Es como cuando te rompen y te rompen el corazón, ya el último no sientes nada", se pronunció la influenciadora ante su pérdida.

(Siga leyendo: Yina Calderón: su viaje a Europa y las millonarias ganancias de sus negocios).

Facebook Twitter Linkedin

Así se ve el usuario de Yina Calderón al buscarlo en la red social Instagram. Foto: Instagram @oficialdjyinacalderon

(Le puede interesar: Yina Calderón aclara polémica entre Wilfran y Ana del Castillo).

Afirma también que continuará compartiendo su contenido personal desde las cuentas de sus empresas. También pidió ayuda a sus cuentas no oficiales.



“A mis cuentas falsas que nunca las he mandado a bloquear porque no se meten conmigo... si me ayudan esta vez a repostear mi contenido en el spa de la Cerveza mientras me devuelven la cuenta me harían un favor”, dijo la DJ huilense.



Yina Calderón es conocida por ser una figura polémica en las redes sociales y no se sabe si logrará recuperar su cuenta o si creará una nueva.

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Daiky Gamboa, amigo de Karol G, criticó a Westcol por comentarios homofóbicos.

Doritos elimina y cancela publicidad con Westcol por sus insultos y homofobia.

Epa Colombia se quita el pantalón en su carro para presumir su nueva operación.