Yina Calderón volvió a ser tendencia en las redes sociales. Esta vez porque anunció a sus más de 1.1 millones de seguidores que se iba a someter a otro procedimiento estético en los próximos días, para arreglar algunas imperfecciones que dejaron los biopolímeros en su cuerpo.



Según comentó la antioqueña, se pondrá una nueva prótesis y mostrara en sus redes más detalles de su cirugía: “Estoy pronta a colocarme de nuevo mis prótesis y eso me hace feliz, estoy totalmente recuperada. ¿Quién la hará? ¿Dónde? ¿Qué tamaño? (que no será pequeña) luego se los cuento”, dijo en su perfil de Instagram.



“Yo tenía que descansar, esperar un año y que mi glúteo se mejorara debido a todo el retiro de biopolímeros que me hicieron los doctores. Hay una cicatriz que también es consecuencia de las malas elecciones mías, a las malas decisiones y una serie de cosas por las cuales no culpo a nadie”, agregó.

Dijo que mostrará toda la operación en su perfil de fajas. Además, comunicó que los implantes serán de silicona y de un tamaño considerablemente grande porque le "gusta que esta parte del cuerpo resalte de las demás" ; no obstante algunas precauciones cayeron por parte de internautas que le recordaron las complicaciones que tuvo.



“Les puedo decir que escogí a un muy buen cirujano. ¿Cuándo y dónde? No creo que lo vaya a decir por qué prefiero estar ya operada”, mencionó la Dj de guaracha.



Por otro lado, publicó una fotos de sus glúteos para demostrar las complicaciones y deformaciones que produjeron los biopolímeros en su cuerpo . Esto con el fin de concientizar aquella persona que quiera someterse a este tipo de intervenciones con líquidos y sustancias nocivas para la salud.



“De pronto alguna chica está viendo esta publicación y piensa inyectarse sustancias extrañas en su cuerpo y la podemos salvar”, expresó.



