En los últimos días, la Dj de guaracha y empresaria Yina Calderón ha sido tendencia en redes sociales, pues el cantante Maluma recordó el beso que se dieron cuando ella estaba en el programa ‘Protagonistas de Nuestra Tele’.

Desde hace días, en redes sociales se ha vuelto viral el ‘trend’ de contar una anécdota o compartir un recuerdo en fotos o en videos de situaciones que mantengan “humildes” a las personas. Esto, haciendo referencia a momentos vergonzosos o decepcionantes.



El cantante Maluma se unió a esta dinámica y en sus historia de Instagram recordó cuando visitó la casa estudio de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ en el 2013. En esta se le veía cantando su canción ‘Obsesión’ y besando a Yina Calderón, quien en ese entonces era su más grande fan.



“Cosas que mantienen humilde a Maluma. Uy que vuelta esto jajaja. La humildad prevalece, la magia crece”, fue el mensaje que el intérprete de Hawái dejó en la publicación.



Ante esta situación, la Dj guaracha salió en sus redes sociales a hablar sobre el comentario del cantante. La huilense empezó diciendo que no tiene nada en contra de Maluma y que si él recuerda esa situación es porque no la ha podido olvidar.



"Yo no tengo nada malo que decir, ojalá algún día yo lo pueda volver a ver (...) yo escucho su música cuando la ponen, no voy a hablar mal de él, porque el hecho que él haga eso con la intención de burlarse, pues normal, yo ya ni me acordaba. Si él lo puso por hacerme el ‘guacalá’ igual lo puso, el man se acuerda de ese episodio (...) no he podido salir de su mente", comentó Yina.



Asimismo, destacó que en su momento para ella fue un sueño cumplido conocerlo. Además, resaltó que Maluma es un gran artista que ha llegado a presentarse en importantes estadios del mundo. También, entre risas, recordó el famoso dicho: “La suerte de la fea, la bonita la desea”.



Yina aprovechó esta transmisión para hablar de los comentarios que le han hecho por esta situación, pues en su mayoría hablaban muy mal de ella. Unos de los famosos que hicieron comentarios del video del beso fueron: ‘Epa Colombia’, Yeison Jiménez y Ana del Castillo.



De ‘Epa’ y Yeison la empresaria no comentó nada al respectó, pero sí resaltó el mensaje de la cantante vallenata, quien escribió: “Se le quemó la jeta”. Calderón empezó diciendo que no la conocía, así que no podía hablar nada de ella.



“Si el comentario de ella fue hacía mí mal y grosero, pues ella es la que está comentando de mí. Volvemos a lo mismo, que voy a decir yo de Ana si no la he visto nada, no sé nada de ella. Las veces que yo he dicho algo de alguien es porque tengo la prueba, me lo han dicho, porque lo conozco en persona (…) ella no me ha hecho nada y si puso eso, es ella quien está matando su tiempo”, concluyó.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

