Yina Calderón suele ser tendencia en redes por sus excentricidades y controversias. La DJ tiene más de un millón de seguidores en su cuenta de Instagram actual, donde muestra pedazos de su vida.



En días pasados, Yina estuvo en el ojo del huracán por unas polémicas afirmaciones que hizo sobre la relación de Lina Tejeiro y Juan Duque. La mujer recibió críticas de muchos internautas por su opinión.



Ahora Calderón manifestó que su reality show ‘Se armó la gorda’ llegó a su fin. El programa que inició el 8 de junio, tuvo su último capítulo el pasado 14 de agosto. La famosa incluso cambiaría el nombre de la cuenta de Instagram de la producción para usarla con otra empresa.



La revelación la hizo en una serie de historias en sus redes sociales. La huilense no se mostró afectada por la noticia pero aseguró que es normal que algunos proyectos no tengan éxito.



“Ya mi reality terminó, con sus cosas, no con sus cosas. Con sus aciertos, no con sus aciertos…bueno, yo lo entiendo, todos los proyectos son así. Como en la guaracha me va superbien, en el reality nos fue más o menos”, expresó Yina



La DJ aprovechó la ocasión para señalar que a pesar de que el reality fue descontinuado, todavía se realizaría una gran final. Avisó que ya tiene preparado un premio para la ganadora del concurso.



“Yo creo que tengo que ser muy sincera con ustedes. A las dos finalistas del reality, no se preocupen, ya me estoy poniendo en contacto con ellas para ponernos de acuerdo para hacer la final, la cual voy a transmitir en mi cuenta de Instagram y darle su merecido premio a la ganadora”, señaló.



La influencer concluyó diciendo que en el reality existieron algunos problemas que no dará a conocer en redes sociales. Por ahora, la cuenta de Instagram del mismo será usado para su nuevo negocio, un spa de belleza.



La renuncia a ‘Duro contra el mundo’

Yina Calderón en 'Duro contra el mundo' Foto: Instagram: @oficialdjyinacalderon

RCN estrenó hace unos días su programa ‘Duro contra el mundo’, un concurso entre famosos que tienen que superar un conjunto de pruebas. Los televidentes se sorprendieron al ver a Yina Calderón entre los participantes.



Aunque la mujer se mostró emocionada de estar allí, rápidamente el ambiente se tensó debido a su mala relación con la influencer Karen Sevillano, que también estaba en el lugar.



Los comentarios, indirectas y palabras entre las dos hicieron que Yina prefiriera renunciar. La DJ se lanzó al agua luego de afirmar que “no podía con tanta hipocresía”.



Horas después de la emisión del primer capítulo, la creadora de contenido aseguró que estaba agradecida con RCN por la invitación pero que no disfrutó de la compañía de la otra participante.



“Todo fue excelente, la pasé super chévere, me divertí, me reí, la producción excelente, pero no, tengo que tocar guaracha. Hay una persona ahí que no me cae bien y no me voy a prestar para la payasada. Entonces preferí tirarme al agua y renunciar”, indicó Calderón.



Yina Calderón publicó en su cuenta de instagram una fotografía de su aparición en el programa y alabó la producción televisiva. También recomendó a sus seguidores que siguieran el concurso y apoyaran a los jugadores.

