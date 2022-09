Hace algunas semanas la empresaria y DJ Yina Caderón le decía a sus más de un millón de seguidores en Instagram que se iba a realizar una nueva operación en sus glúteos, luego de su mala experiencia con procedimientos estéticos en esa misma zona de su cuerpo que le llevaron a adquirir biopolímeros.



(Siga leyendo: De no creer: Tiktoker come cangrejos vivos en medio de una transmisión).

De igual forma, aclaró que jamás ha sentido rencor contra el médico que le puso los supuestos implantes dañinos, ya que ha reiterado en varios de sus videos en redes sociales que la responsabilidad de tal acto es totalmente suya. No obstante, sí se ha sentido agobiada por las complicaciones que ese material ha generado en su organismo.



“No es vanidad. Vengo sufriendo con los biopolímeros hace ocho años. No culpo a la persona que me los puso, primero, porque siento que Dios se encarga de eso, y segundo porque también fue en parte mi responsabilidad, pues sabía que algo me iban a inyectar”, aseguró la creadora de contenido.



Tras dos años de recuperación por las secuelas que ocasionó inyectar sustancias nocivas en sus glúteos, el fin de semana pasado se sometió a su nuevo procedimiento quirúrgico. Hoy le cuenta a sus fanáticos como han sido los primeros días de recuperación.



(Lea: La expareja de Shakira que la estaría ayudando a radicarse en Miami).

Así va la recuperación de Yina Calderón

A menos de cinco días de haber salido del quirófano, Yina Calderón volvió a salir en sus redes sociales para reportarse con sus seguidores y contarles cómo estuvo la operación, cómo se siente y, además, de mostrarse entusiasmada de haber cerrado un capítulo traumático en su vida a raíz de los biopolímeros.

No se inyecten nada porque la he pasado muy mal estos días FACEBOOK

TWITTER

“Quiero contarles que me fue bien en la cirugía. El proceso estuvo demasiado fuerte, ya luego les mostraré, pero por ahora quiero contarles que estoy bien de salud”, contó.



“Me fue bien gracias a Dios, porque cuando uno entra al quirófano piensa ‘será que me despertaré, no me despertaré’ y es que la cirugía es un riesgo. Mejor dicho, usted se puede ir con el mejor cirujano del mundo, pero si se queda en un quirófano usted se queda, entonces no hay que jugar con esto y es mi deber advertir”, agregó.



(Puede leer: Sara Corrales: las críticas de sus fanáticos por el cambio en su acento).

Facebook Twitter Linkedin

Yina Calde´ron antes de entrar a la cirugía. Foto: Instagram: @yinacalderonooficial

La 'inflluencer' quiso hacer un llamado a que las personas que quieran realizarse procedimientos en los glúteos sean conscientes de que no se deben inyectar sustancias nocivas que puedan provocar afectaciones en la salud.



“Con esto cierro un ciclo y una pesadilla que yo también me la busqué porque, aunque a mí me los pusieron hace muchos años, cuando le inyectan algo se sabe que algo va a pasar y a mí tampoco me llevaron con una pistola”, acotó.



“No se inyecten nada porque la he pasado muy mal estos días (...) he tenido mucho dolor y el tamaño que escogí no fue el tamaño que el doctor subió en las redes, eso fue una foto pasada porque yo quiero tomarme el tiempo prudente para recuperarme y que ustedes vean el tamaño que escogí, estoy contenta y les mostraré en su momento”; concluyó.



(Artículos relacionados: Consejos útiles de pareja de 'youtubers' nómadas para viajar con poco dinero).

Más noticias

Mujer aplica a empleo en Nike con hoja de vida en un pastel

Profesora señala a los padres de ser el problema: ¿mucha plata y poca educación?

Jessica Cediel preocupa por nueva recaída de salud: ‘No sabía qué iba a pasar’

Tendencias EL TIEMPO