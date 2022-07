Una vez más Yina Calderón apareció en su cuenta de Instagram arremetiendo contra Andrea Valdiri. Las dos creadoras de contenido están envueltas en una polémica desde hace unos meses, cuando la DJ expresó sus opiniones sobre las cirugías estéticas de Valdiri.



(Siga leyendo: Greeicy Rendón publicó un emotivo video lactando a su hijo).

Desde entonces las dos han estado constantemente hablando de la otra. Aunque la ex ’Protagonistas de nuestra tele’ dijo que dejaría el tema atrás, esta semana se refirió a la discusión entre ambas.



Calderón aseguró que Andrea Valdiri solo está buscando usar su nombre para tener más fama y ser noticia en el país. Según la DJ, no importa la cantidad de seguidores que tengan, algunos influenciadores la utilizan para figurar. También le pidió a la barranquillera que deje de nombrarla.



“No le voy a seguir el juego más, señora no utilice más mi nombre por favor, usted fue la que arrancó, busque otra manera, de seguir figurando. Yo estaba quieta cuando ella empezó, pues de tres mil comentarios escogió el que tenía que nombrarme a mí porque saben que pegándose de mi nombre al otro día van a ser noticia y ya no les voy a seguir más el juego” comentó.



Yina Calderon se refirió a la polémica de la semana pasada cuando Andrea Valdiri comparó el cabello de la DJ con uno de un trapero. Los seguidores de ambas han estado avivando el fuego preguntándoles sobre la otra.



La influenciadora aprovechó una de esas preguntas y aclaró que ella no borró la publicación que había subido hablando del tema. Según ella, fue Instagram la que la eliminó y prefirió dejarlo así para evitar más conflictos.



“Yo no borré nada hacia la señora, yo soy una mujer que tengo bien puestas las, ustedes ya saben, y todo lo que digo lo sostengo, es más, hay veces que digo nombres” reflexionó Yina.



(Le recomendamos: Camilo Sesto de ‘Yo me llamo’ sufrió fuerte caída de una tarima en reinado).

La polémica con Felipe Saruma

Yina Calderon aprovechó para sacarle en cara a Andrea Valdiri los rumores sobre la supuesta aventura que tuvo con Michael Ortega, cuando este seguía casado con Laura Jaramillo.



Según la DJ, Valdiri no habla del tema porque sabe que lo que hizo estuvo erróneo. Calderon incluso dijo en sus historias de Instagram que el karma tocará la puerta de la barranquillera.



Se refirió a su matrimonio con el bumangués Felipe Saruma y explicó que le puede suceder lo mismo en su relación, qué le pasó a Laura Jaramillo en la suya. En redes sociales, algunos usuarios tomaron esta advertencia como una amenaza para Andrea Valdiri.

Más noticias

El mensaje de apoyo de La Gorda Fabiola a su hijo por el orgullo gay

Kate Moss será la nueva directora creativa de ‘Coca-Cola Light’

Sandra Barrios, ex de Jessi Uribe, publica fotos con su nuevo amor

Shakira: ¿Piqué le fue infiel desde su primer año de relación?

Andy Rivera: ¿le compuso una canción a Lina Tejeiro?

Tendencias EL TIEMPO