Esta semana un video en el que se ve a la empresaria y creadora de contenido, Yina Calderon, besándose con una mujer en una estación de servicio en Bogotá, causó revuelo en redes sociales.



Rapidamente la influencer salió a desmentir los rumores acerca de su homosexualidad, afirmando que no tiene un gusto especial por las mujeres y que solo siente admiración y amistad hacia ellas."Siempre me ha caracterizado por ser muy sincera con ustedes. Les voy a aclarar quién es ella, es amiga mía, es cantante, una gran persona, relajada como yo, no es nada mío diferente a que sea mi amiga. No me gustan las niñas, solo siento admiración por ellas", dijo Yina Caleron.



Además, en su publicación contó las razones que la llevaron a darle un beso a su amiga: "le di el beso porque estábamos ahí en la recocha y todos empezaron a gritar, beso, beso. Yo no tengo problema en darle besos a las mujeres y por eso no es que me gustan, si me gustaran se los diría", enfatizó.

