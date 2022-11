Yina Calderón es una de las personalidades más conocidas por los internautas colombianos, pues su carrera como DJ de guaracha, sumada a su participación de ‘Protagonistas de nuestra tele’ de RCN Televisión, ha hecho que su fama se consolide.

No obstante, su nombre se ha visto envuelto, en numerosas ocasiones, en varias polémicas, entre estas sus eventos, sus operaciones estéticas y, en esta ocasión, sus adicciones.

(Además: Enrique Iglesias revela su ritual secreto antes de salir a un escenario).

Y es que la DJ y empresaria huilense se sinceró con sus seguidores en redes sociales al afirmar que tuvo muchos problemas financieros y personales debido al consumo de bebidas alcohólicas.

La misma Yina Calderón se ha encargado de manifestarle a sus seguidores, de forma resumida, que ha estado dejando de lado el licor de forma paulatina para evitar más problemas en el futuro.

(Lea también: Esta es la millonaria suma que ganaría 'Epa Colombia' en solo un año).

“Princesas, yo no tomo porque el licor me hizo perder negocios, oportunidades, personas muy valiosas y que me hubiesen podido ayudar mucho en la construcción de mi carrera. Me quitó el enfoque, me estaba arruinando mi empresa, me estaba arruinando a mi y a mi salud”, confesó en una historia en Instagram.

No obstante, Calderón también explicó que tomó la decisión de dejar la bebida gracias a su familia, específicamente por consejo de su padre, Leonel Calderón, quien se le acercó, según ella, para ayudarla a entrar en razón.

(Le puede interesar: ¡El primer vistazo de las fotos de Carolina Cruz en la revista DONJUAN!).

“Una vez mi papá me dijo, hace muy poco, que me estaba tirando todo y, que si seguíamos así, íbamos a quedar en la calle, pues de tanta ‘tomadera’ mía y sobre todo porque no sabía controlar el trago, entonces decidí dejarlo”, rememoró en el mismo medio.

Más noticias

'Una Barbie de verdad': mujer está irreconocible tras gastar fortuna en cirugías

La Liendra hizo que argentinos dijeran que Cristiano Ronaldo es mejor que Messi

Anuel AA se resbaló ante miles de asistentes durante su concierto en México

¿Qué fue de la vida de ‘Ricardo Jorge’, el corresponsal de Davivienda?

‘La gente me alquila todos los días para que no haga nada’

Tendencias EL TIEMPO