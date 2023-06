El martes 6 de junio la influenciadora y creadora de contenido digital, Yina Calderón, anunció en sus redes sociales que su mamá, Merly Ome, incursionó en el mundo de la música como artista de música popular.



“Mi mamá se lanza como artista de música popular hoy a las 9 p.m. subiremos su primer video. 9 p.m. por @merlyomeoficial nos fuimos con toda, la patrona de la música popular”, aseguró en su cuenta de Instagram, donde publicó el lanzamiento del video musical de su mamá.

A las nueve de la noche, los seguidores de la influencer vieron por primera vez lo que sería el primer sencillo musical, encontrándose con un corto video en el que se le ve bailando al ritmo de la famosa canción ‘Fiera Inquieta’ de la artista Angela María Forero.



Merly Ome tiene más de 57 mil seguidores en su Instagram y allí los internautas decidieron manifestar su opinión por medio de la casilla de comentarios con palabras hirientes y malintencionadas.



Ante estos ataques feroces por parte de los usuarios de Internet, Yina Calderón salió a defender a su madre de manera vehemente, en especial porque se referían a la madre de la DJ.

“Vean este comentario, que de todos fue el que me llamó la atención, ni siquiera de los que la trataron mal, disque ‘vaya y críe a su nieto’, ¿Perdón? A ver tipa, la única responsable de criar a su hijo es mi hermana, porque mi hermana fue la que lo tuvo, mi mamá ya crió cuatro chinas. Así que si usted es de las que tiene hijos y se va y se lo deja a su mamá, problema suyo, pero mi mamá no, mi mamá está es para que haga videos, para que haga lo que se le dé la gana”, aseguró en su cuenta de Instagram.



Por último, la influencer invitó a las personas que suelen criticar a no perder su tiempo juzgando a los otros, si no ha invertirlo en cosas que les apasionan, sin importar él qué dirán.

‘No pude con ustedes’: Yina Calderón anuncia su retiro de redes sociales

MIGUEL ANGEL RAMOS FORERO

REDACCION ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

