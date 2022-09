Desde hace varios meses, Yina Calderón y Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como ‘Epa Colombia’, tienen una fuerte rivalidad que las ha llevado a protagonizar varias peleas en redes sociales.



Sin embargo, en las últimas horas, Yina publicó un video en el que mostró su deseo de que el conflicto con su colega se termine.



Luego de mostrarse afectada por el desplante que le hizo el cantante Alan Ramírez en una fiesta de cumpleaños, la exparticipante de ‘Protagonistas de nuestra tele’ entregó unas declaraciones que se han vuelto tendencia:



“Parce, yo me he puesto a pensar, aquí con los traguitos en la cabeza, que yo debería hacer ‘las paces’ con la Epa…”, dijo al inicio del video.



Frente a esto, muchos de sus seguidores mencionaron que esas palabras fueron dichas porque Yina Calderón tenía un par de copas encima. Ella misma salió adelante ante los posibles comentarios diciendo que su voluntad de reconciliarse sigue siendo la misma:



“Toda esta gente le ha tocado muy duro, ¿cierto? Y yo entiendo que las personas merecemos… No es porque esté borracha, pero yo siento que yo también soy muy criticona, muy buscona (...) Sí, le voy a pedir una disculpa a ‘Epa’, también. Aunque no estoy de acuerdo con algunas cosas”, agregó.



Esta no sería la primera vez que la influenciadora da muestras de querer arreglar su situación con ‘Epa Colombia’, quien hace un par de semanas, la defendió de las acusaciones en su contra por lavado activos hechas por ‘La Barbie colombiana’.



“Ustedes saben que yo no la voy con ‘Epa Colombia’, pero, me acaban de mandar un poco de cosas acerca de lo que está diciendo esa vieja y esa vieja también atacó hace poquito a mi mamá e hizo un ‘en vivo’ hablando un poco de cosas de mi mamá (...) El tema del lavado de dinero es muy grave y son temas muy fuertes, sea verdad o no sea verdad, ¿a usted qué le importa?… ¿Qué le importa, parce? ¡Quédese callada! Eso es muy delicado, eso ya no”, expresó en su momento Yina Calderón.



Aunque pareciera ser que el deseo de reconciliación no es mutuo, ya que, luego de esta defensa, Daneidy Barrera respondió con unas escandalosas declaraciones hechas en un programa de televisión en donde dijo:

“Toda Colombia tendría el cabello cien por ciento liso y mandaría a sacar a Yina Calderón”, aseguró Epa Colombia entre risas.”



Días después, agregó más ataques a través de sus redes sociales, contestando a un seguidor suyo, le preguntó qué pasaría si Yina Calderón tocara a su puerta.



“Yo no sé. Ustedes han visto que Yina me trata mal, luego me defiende, luego me odia, luego dice que no me pasa, luego dice que me ama. Ella está loca, ella es más falsa que tu amiga (...) Yina, ¿Por qué no me supera, mor? Ella quiere es ponerse a pelear en ExpoBelleza en lugar de decir: ‘Vamos a vender, vamos a generar empleo y vamos a sacarla del estadio’”, concluyó.

