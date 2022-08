Yina Calderón se ha estado posicionando en las redes sociales como una de las creadoras de contenido más reconocidas de Colombia. Si bien resalta por haber impulsado sus canciones de guaracha, también ha estado bajo la lupa de los medios de comunicación por las rencillas que ha tenido con otros influenciadores.



Una de las características de su contenido son sus ‘outfits’ y su constante cambio color de cabello, pues es común que para cada concierto se le vea con un tono distinto. Según ha comentado, esto le ha dado un plus a sus presentaciones , ya que puede realizar una buena puesta en escena.

Sin embargo, en las últimas semanas sorprendió a sus más de 1 millón de seguidores en Instagram por el cambió que realizó en su pelo. Resulta que la Dj se rapó y se tinturó de rosado el degradé que quedó en su cabeza; no obstante, esto tiene una razón y es que la ‘instagramer’ es “adicta a las pelucas”.



Un hobbie que no es nada barato y, como ha señalado en sus redes sociales, no usa cualquier tipo de diseño, debido a que sus accesorios están hechos de cabello natural y virgen para darle más realismo.



Así es en la actualidad el pelo natural de Yina Calderón. Foto: Instagram: @yinaacalderonoficial

¿Cuánto cuestan sus pelucas?

Los precios varían dependiendo del material y la calidad de la peluca, pero como ha expresado recientemente, en su poder tiene accesorios que pueden estar valuados entre 300 mil y 4 millones de pesos.



“Ustedes saben que yo amo las pelucas. Yo tengo el pelo corto y eso permite usar pelucas de una forma cómoda y yo las sé utilizar porque hay una técnica para instalarlas (...) El caso es que me compre esta, larga, y se la voy a llevar a josué para que le haga el tono que quiero”, expresó en Instagram Calderón.



“Adivinen cuánto me costó. Quería contarles esto porque ustedes (seguidores) muchas veces no saben de pelucas y resulta que existen pelucas que hay pelucas humanas con pelo 100 por ciento humano, pelo virgen, el cual se puede decolorar (...) esta me costó 2 millones 500, la otra de dos tonos cuesta 3 millones 500, pero hay otras de 300 y 400 mil pesos dependiendo la calidad.

