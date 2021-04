Yina Calderón se pronuncia acerca de las keratinas de Epa Colombia

A comienzos de marzo se comenzó el rumor de que la influenciadora Yina Calderón iba a montar su propia línea de keratinas, la cual sería una competencia directa con el emprendimiento de la también influenciadora Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia.



Sin embargo, Calderón le aclaró a sus seguidores que ella no iba a entrar en este mercado, sino que lo hará su hermana Juliana, quien, según ella, viene trabajando en una fórmula capilar para alisar el cabello junto con un laboratorio farmacéutico.



Ahora, tras la reciente polémica ocurrida este fin de semana después de que una supuesta clienta se quejara del producto de Epa Colombia en redes sociales, se ha señalado a Yina Calderón de estar detrás de un “juego sucio” para perjudicar la marca Daneidy.



Muchas personas han asegurado que están buscando darle relevancia a las keratinas que lanzará Juliana Calderón.



Esta vinculación se hace debido a que, tras las quejas de que el producto era malo y le había dañado el pelo a una joven, la emprendedora aseguró que sus keratinas no tenían la culpa sino que todo dependía del estilista que estuviera llevando el procedimiento, que, en este caso, fue Shekina, la estilista de Yina Calderón.



De acuerdo con Epa Colombia, la estilista de la polémica Dj de guaracha no aplicó el producto indicado para la decoloración que tenía la mujer. Ante esto Shekina arremetió contra la empresaria asegurando que su tratamiento alisador no le daba seguridad.



Tras esta polémica y después de que se señalara a Yina y a Juliana Calderón de estar detrás, la anfitriona de las ‘puti fiestas’ se pronunció mediante sus historias de Instagram asegurando que no tenía nada que ver con el lío entre Epa Colombia y Shekina.



“Admiro y valoro el proceso de Epa, pero Shekina es una mujer que sabe demasiado, es estilista desde hace años. Allá ellas, yo no tengo nada que ver. Ya pronto sale nuestra marca de keratinas, pero nosotros no buscamos acabar ni hacerle daño a nadie, salir adelante nosotras en familia”, dijo la DJ de guaracha.



También indicó que no se había pronunciado antes debido a que no se había percatado de la cantidad de mensajes que estaba recibiendo al respecto.



Sobre el producto que lanzará la familia Calderón, Epa Colombia aseguró a mitad de marzo que es “la número uno y no tiene competencia directa”. Manifestó además que no tiene amigas, ya que por el dinero suelen traicionarla.



