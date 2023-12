¿Nuevo romance? Yina Calderón fue vista, muy cariñosa, con un hombre mayor

Yina Calderón es una de las famosas de las que más se habla en el país, pues contantemente genera polémicas por las cosas que dice o hace en sus redes sociales. Asimismo, la huilense se ha destacado por sus constantes cambios de look, cirugías estéticas y por sus relaciones amorosas.



Recientemente, la creadora de contenido ha estado “bajo el ojo del huracán” porque fue vista en un restaurante con un hombre bastante mayor. Algunos internautas han llegado afirmar que podría tratarse de su nueva pareja.

Esta grabación fue compartida por la cuenta ‘Rastreando Famosos’ en Instagram y se puede ver que la DJ de guaracha estaba sentada frente a un hombre de gafas oscuras que luce mucho mayor que ella. Por su parte, la opita fue fácil de reconocer por su característica cabellera de color azul.



Asimismo, se puede apreciar que ambos están teniendo una agradable conversación, pues se les vio reír en diferentes ocasiones. Además, mientras ellos conversaban, la huilense le garró la mano al hombre y luego acarició tiernamente su rostro.



Una de las cosas más inesperadas es cuando el hombre se paró a pagar a la caja registradora y, al regresar, le dio un rápido beso en a boca a la artista. Por esta razón, muchos de sus seguidores han asegurado que son pareja, incluso, algunos han llegado a comentar que podría ser su "Sugar Daddy".

Hasta el momento, Yina Calderón no se ha pronunciado en sus redes para negar o afirmar la veracidad de la grabación. Pero sus seguidores han apuntado que efectivamente se trata de ella y que no es un montaje con una persona similar a la empresaria.



De igual manera, esta grabación ha generado todo tipo de comentarios, sin embargo, algunos han sospechado que podría ser una publicidad para una nueva canción o que es una forma de llamar la atención en las plataformas digitales.



"¿No pierde el tiempo o es Marketing?? Bueno, las 2 cosas"; "Jajajajajaja estuvo bueno el chiste. Yina siempre llamando la atención"; "Nueva canción el SUGAR"; "Este video es tan real como el amor de mi ex", son algunos de los comentarios de los internautas.

