Yina Calderón es una influencer y empresaria colombiana que por lo general causa polémica con sus decisiones. Recientemente les comentó a sus seguidores una situación incómoda que tuvo que vivir al iniciar su viaje a Cuba.



El pasado 12 de abril, la DJ de guaracha comentó que a su llegada al aeropuerto de Cuba fue retenida por más de cinco horas, ya que sospechaban que llevaba sustancias alucinógenas camufladas en su cuerpo, justamente en sus glúteos.

La influencer relató: “Llego yo a Cuba toda contenta y amañada, nuevos horizontes, nuevas situaciones cuando de pronto ‘que pase por rayos x’ … fui y pasé por rayos x, cuando pasé y pues ustedes saben que yo sufrí de los biopolímeros y me salen un poco de bolitas en la cola, pues que la droga y que Colombia…”.



Ante esta situación empezaron a hacerle cada vez más preguntas y ella explicó que había tenido una sustancia en sus glúteos que se había tenido que retirar con cirugía. Incluso, ella tuvo que mostrarles a las autoridades migratorias las cicatrices de sus intervenciones para que le creyeran.



“Ahí fue una hora y media … señor cómo le explico yo a usted que sufrí de biopolímeros, me tocó mostrar la cicatriz" Calderón también dijo que este proceso solamente lo tuvieron que vivir su hermana y ella, ya que otra compañera de viaje pudo ingresar al país sin inconvenientes.



Finalmente, pudo ingresar al país, pero no escondió su descontento ante la situación que tuvo que vivir por tener cirugías estéticas.

