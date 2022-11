No ha terminado la polémica por el remix que sacó la influencer Yina Calderón de la tradicional canción de vallenato 'Como duele el frío’, cuando nuevamente, en menos de una semana, está envuelta en otro espectáculo.



Calderón fue expulsada de un concierto del cantante de música popular Alexis Escobar que se desarrolló en Bogotá, cuando subió a la tarima al parecer bajo los efectos del alcohol y personas en el público comenzaron a abuchearla.



La escena quedó captada en video por varios de los asistentes al evento.

En un video, publicado por un medio de comunicación huilense, se ve a Calderón arriba del escenario, supuestamente bajo efectos del alcohol, mientras tenía lugar la presentación musical de Alexis Escobar.



La influencer, con micrófono en mano, empezó a hablarle a todos los asistentes, quienes la miraban con sorpresa, gestos de desprecio e incluso le hacían señas con las manos para que bajara del escenario. Pero Calderón tenía una confesión que hacerles.

Pese a las múltiples personas que chiflaban y lanzaban comentarios para que bajara de la tarima, Yina Calderón empezó a contar que uno de sus sueños frustrados era incursionar en la música.



"La primera, es que mi sueño frustrado siempre fue ser cantante de música popular", dijo. Pero antes de que la influencer hiciera una segunda confesión, el público le gritó al unísono "fuera, fuera". Calderón se quedó en completo silencio arriba del escenario, mientras el público la seguía echando del lugar. En ese momento, subieron dos guardias, quienes le pidieron que se retirara de la tarima.

Yina Calderón se mostró dolida por la forma en la que el público la sacó y, entre llanto, contó a través de sus historias de Instagram que la razón por la que ella subió al escenario fue porque el mismo cantante, Alexis Escobar, la habría invitado.



"Alexis Escobar estaba cantando, él me cogió la mano. Y cuando me paré en la tarima todo el mundo empezó: 'fuera, fuera, fuera'. Bebés, no es porque hagamos guaracha. [...] Yo he fallado, pero la verdad, la cagaron", señaló.

TENDENCIAS EL TIEMPO

