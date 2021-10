Yina Calderón, criticada por escándalo en premios Latino Music Awards 2021

La ‘influencer’ y empresaria Yina Calderón volvió a estar en el centro de la polémica debido a un escándalo que protagonizó en la entrada de la gala de los premios Latino Music Awards 2021, en la noche de este lunes 4 de octubre.



Al parecer, Calderón fue expulsada del evento por estar en un alto estado de embriaguez y porque su comportamiento estaba incomodando a algunos asistentes.



En el video se puede ver a la empresaria comportándose con una actitud fuera de lo normal y teniendo problemas con sus tacones, los cuales se quitó para poder estar más cómoda.



Lo que llama la atención es que caminaba descalza por el ‘backstage’ en donde se encontraban todos los artistas tomándose fotos, un comportamiento que para algunos internautas que comentaron el video fue un indicio del estado de alicoramiento de la celebridad.

En sus historias de Instagram se le ve sentada en la calle y criticando los premios que, según ella, “son clasistas” e invitó a los seguidores de su cuenta de Instagram a que dejaran de seguir la página principal del evento.



En su defensa, la ‘Influencer’ se pronunció diciendo que se quitó los tacones porque no los soportaba más y que ella nunca había usado ese tipo de calzado.



Un argumento que se puede corroborar por medio de la cuenta de Instagram de una de sus amigas, quien la grabó teniendo dificultades para caminar con los tacones que había comprado específicamente para la premiación.



"Porque no supe manejar estos tacones me sacaron. Que premios tan absurdos. Si usted no iba en tacones no lo querían, si usted no iba de negro no lo querían", dice la mujer en sus videos.



Sin embargo, en las declaraciones que dio Calderón en redes sociales en las que arremete contra la premiación se le puede ver con un aparente estado de alicoramiento.



Los premios Latino Music Awards son una gala para promocionar y premiar a los artistas emergentes en la escena musical latinoamericana y colombiana.



En la gala, que se realiza hace diez años, se han congregado los sellos disqueros, artistas y distribuidoras musicales de gran impacto con el fin de impulsar intérpretes hacia el mundo del espectáculo.

