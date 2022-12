La empresaria y Dj, Yina Calderón, ha vuelto a ser criticada en redes sociales esta vez no por sus seguidores sino por su hermana, Juliana Calderón, quien la comparó con el icónico personaje de la película navideña, ‘El Grinch’.

Yina normalmente es reconocida por tener el cabello de diferentes colores fantasía como: el rosa, azul, morado y en esta ocasión lo lleva del color verde. Juliana subió un video a sus historias de Instagram en el que muestra el nuevo look de la ex participante de ‘Protagonistas de nuestra tele’.



En el corto clip se puede ver a la Dj con el cabello muy corto y de un color verde vibrante. Entre risas, Yina coloca una foto del Grinch en su celular y la pone al lado de su cara para ver qué tanto se parecen.



Mientras tanto, se escucha a Juliana riéndose y diciendo: “Encuentren las diferencias”. Después, la creadora de contenido procedió a recoger su cabello para copiar el peinado que tiene el personaje en la imagen.

Este video fue publicado por los perfiles de Instagram que se dedican a compartir la vida de los famosos y los internautas aprovecharon para opinar sobre esta situación. Algunos detractores criticaron la apariencia de la famosa.



Sin embargo, esta no es la primera vez que la ‘influencer’ es criticada, pues en diferentes ocasiones ha generado polémica por sus cirugías plásticas. La Dj se ha realizado varios retoques en su abdomen, glúteos, senos y en su rostro.



Por lo general en sus publicaciones suelen haber personas que le dejan malos comentarios como: “¿Yina para cuando el cerebro?”, “Sin tatuajes, sin ese pelo y sin esa cara se vería mejor”, “Como que las cirugías de esta señorita fue en promoción “, se lee en sus publicaciones de Instagram.



Pero, no todos los comentarios son malos, pues hay personas que la quieren y apoyan: “Mor tienes el cuerpo hermoso, no te vuelvas a operar más”, “La verdad se ve bien ¿Cuál es la necesidad de seguir ofendiendo o dejando mensajes desagradables?”, “Yo la veo muy bonita la verdad, así me ataquen y digan que no”, se lee en los comentarios.

