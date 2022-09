Yina Calderón se ha vuelto una de las influencers más reconocidas del país. Su primera aparición pública la hizo en el reality show ‘Protagonistas de nuestra tele’, dónde tuvo un gran papel, haciendo que su imagen se posicionará en la palestra mediática muy rápidamente.



(Siga leyendo: Karin Jiménez, esposa de Santiago Arias, inconforme con la selección Colombia).

Su repercusión digital ha hecho que tenga una gran comunidad en Instagram, dónde le comenta a sus más de 1.2 millones de seguidores, detalles de su vida personal y laboral. Es más, recientemente se volvió tendencia por expresar, con un evidente enojo, un bochornoso suceso que vivió durante una fiesta.



Según comentó la antioqueña, fue invitada a la celebración de cumpleaños de su amigo Allan Ramírez. En el recinto, también se encontraba el cantante de música popular, Alexis Escobar, quien se encontraba alistándose para cantarle a los presentes.



Durante su presentación, el intérprete de ‘Punto y Aparte’, canción que tiene junto a Arelys Henao, llamó a Calderón a que subiera al escenario; no obstante, al subir a la tarima los invitados comenzaron a abuchearle gritando en repetidas ocasiones “fuera, fuera fuera”.



(También: ¿Quiénes son y a qué se dedican los hijos de Camilla Parker?).

Situación que le enfureció y la hizo soltar algunas lágrimas, por lo que acudió a sus redes sociales para expresar lo que había pasado. Lo que llamó la atención fue que culpó a Ramírez como el artífice del bochornoso momento.



“Alexis Escobar, que le agradezco, me cogió de la mano, me subió a la tarima. Cuando yo me subí a la tarima… todo el mundo empezó como que… alguien detrás de él dijo como que ‘fuera, fuera, fuera, fuera’ y me bajaron. Bebé vean, yo no necesito lamberle a nadie, o sea de verdad yo siempre he sido una hij* pa’ todos ustedes", dijo Yina Calderón.



Finalizó diciendo que la invitación fue planeada para ser el “payaso de la noche”, pues según dijo, todo estaba planeado.



"De verdad Alan me invitó a este cumpleaños para ser su payasa y parce y me duele, cuando Alan, tú sabes que yo te he visto hij*. No te digo nada porque yo soy una mujer, pero qué hij++, qué hij* […] Me invitaron a esta fiesta de cumpleaños y me duele por mis seguidores, me duele porque hay gente que me ama por todo lo que ha sido para mí llegar hasta acá".



(Lea: Un día luego de su lanzamiento, las zapatillas Jordan II x J Balvin se agotaron).

Más noticias

Andrés Cepeda queda en evidencia por supuesta deuda con un participante

Mamá de Lina Tejeiro habló de la relación de su hija con Juan Duque

Abogado de Gerard Piqué, Ramón Tamborero, habló sobre el lío legal con Shakira

Tendencias EL TIEMPO