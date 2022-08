Desde hace un tiempo, la creadora de contenido Yina Calderón tenía a sus seguidores expectantes por su nuevo enamoramiento. La mujer no había querido revelar la identidad de la persona. Sin embargo, el pasado 01 de agosto, la ‘influencer’ mostró al hombre, ¿quién es?

En sus historias de Instagram, Yina habló con sus seguidores y confesó estar enamorada.



“Señores, ustedes saben que yo nunca hablo de mi vida amorosa, pero quiero decirles que estoy enamorada. Él no sabe que yo estoy enamorada de él, creo que ni siquiera me conoce”, reveló.



Y agregó: “Me enamoré de este men, yo jamás en la vida me enamoro, pero este men me tiene viéndole todas las historias, pero él no sabe que yo existo”.

Luego le pidió a los internautas que la ayudaran a escribirle a esa persona y le dijeran cosas buenas sobre ella. Incluso, señaló que si se comunicaban con él, la llamaran Marcela y no Yina.



“Necesito que me ayuden, que sepa que yo existo, peor no le vayan a decir cosas malas de mí, díganle no, severa pelada tan juiciosa, casera, sí hace guaracha, no toma, no es locochona, puro jugo de naranja, necesito que me ayuden”, dijo la Dj.



Por último, la mujer mostró una foto del actor que la tiene enamorada. Sus seguidores se llevaron una gran sorpresa.

¿Quién es el hombre?

Según destacó Yina en sus historias de Instagram, la persona que le robó el corazón es Bernardo Flores.



El joven es un actor mexicano que ha participado en producciones como ‘Like’ (2018), ‘Luis Miguel: la serie’ (2018) y ‘Como Dice el Dicho’ (2011).

Sin embargo, su más reciente y reconocida aparición es como Juan David, el hijo mayor de Juan y Norma, en la segunda temporada de ‘Pasión de Gavilanes’.



De hecho, Yina usó en sus historias la icónica canción de la telenovela: ¿Quién es ese hombre?

