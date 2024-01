Yina Calderón es criticada por disfrazarse de Tekashi 6ix9ine: ‘Es un meme andante’

Yina Calderón es uno de los personajes de redes sociales que más reacciones negativas genera, debido a las publicaciones en las que critica a otros ‘influencers’, por sus cirugías, tatuajes, entre otros.

La huilense cuenta con más de 600 mil seguidores en Instagram, pero mantiene su perfil privado, al parecer, relacionado con las otras cinco cuentas que le han bajado de la red social.



Desde este sitio, la empresaria de fajas compartió un video que rápidamente se popularizó. Allí se vistió como el cantante Tekashi 6i9ine.

Yina Calderón se disfraza de Tekashi

En el clip, que ha sido replicado por varios perfiles de la misma red social que suben contenidos de famosos, se ve a Yina portar una chaqueta naranja ‘oversize’, un jean claro, una camiseta negra y unas chanclas de tiburón.



En la caracterización, Calderón también usó unas trenzas de colores y tatuajes en la cara como los que presume Tekashi.

Esta personificación hizo parte de un cover que la colombiana realizó con varias canciones del estadounidense que tituló “69”.



Internautas no dudaron en dejarle comentarios como: “Qué tristeza. Ella tiene que tener un problema grande”, “2024, sorpréndeme y me salen con esto”, “Yina es un meme andante”, “Ave María, esa yina se enloqueció”, “Ella está retostada”, “Dios está niña está bien grave, qué mal ejemplo”, “Todos necesitamos el láser borra memoria en este horroroso momento” y “Qué ridícula”.

Yina Calderón da consejos de amor

La creadora de contenido también dio de que hablar por una serie de consejos que le dio a sus seguidores relacionados con el amor, a través de una caja de preguntas y respuestas que activó en las historias de Instagram.



Por un lado, una internauta le escribió: “Ayer fue mi cumple y mi pareja me dijo cosas horrorosas”.

Yina Calderón le contestó: “A ustedes se lo mandan como no es. El problema no es de tu pareja, es tuyo, que se aguanta que en el cumpleaños le digan groserías. Esto normalmente es un patán. Es ahí cuando uno dice, ¿esto es lo que yo quiero para mi vida? Tienes dos opciones, o te sigues aguantando al patán o te alejas y ya, pero las mujeres sufren y siguen ahí. Si veo que mi novio no es especial, me voy”.



‘No pude con ustedes’: Yina Calderón anuncia su retiro de redes sociales

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

