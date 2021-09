‘La admiraba, pero ya no’: críticas a Yina Calderón por premios de concurso

Yina Calderón, empresaria e ‘influencer’, volvió a ser tema de conversación en redes sociales por, supuestamente, incumplir con la entrega de premios: dos mujeres la acusaron por ilusionar a sus hijos, quienes esperaban regalos de cumpleaños.



(Lea también: 'No quería vacunarme': Natalia Paris dijo que la obligaron a hacerlo).

El perfil de entretenimiento ‘Másrechismes’, en Instagram, divulgó los videos de las dos mamás que acusaron a Yina.



En concreto, ellas participaron junto con sus hijos en un concurso que realizó la ‘influencer’. Si resultaban ganadoras, iban a recibir una fiesta de cumpleaños organizada por Calderón.

Pero no fue así, según las denuncias.

“Nos hizo hacer unos videos para agradecerle, nos sacó por Instagram, pero nos bloqueó. Ni su mamá, ni su hermana Leonela nos contestan”, comentó una de las mamás de un niño con discapacidad.



“Nos duele mucho porque son nuestros hijos. Nosotros somos una familia desplazada, víctima del conflicto armado, mi hijo es especial. Usted lo ilusionó. Nosotros la queríamos y la respetábamos”, añadió la mujer en el video publicado en redes.

La segunda mamá, identificada como Cindy, calificó de mentirosa a la exprotagonista de novela. Además, sostuvo que ha tratado de contactarla, pero, al parecer, Yina la bloqueó de su Instagram y de WhatsApp.



(Le puede interesar: 'Ni muerta me iré de México': Laura Bozzo reaparece en Twitter).



“Qué tristeza que usted juegue con los sentimientos de los niños así, que se haga famosa a costa de los sentimientos de ellos. La admiraba, pero ya no”, afirmó la madre de una niña.

Yina se defendió diciendo que las madres rechazaron las fiestas y prefirieron otro tipo de regalos para sus hijos. Pero Cindy refutó esto.

“En ningún momento rechacé la fiesta de mi hija y tampoco rechacé un monopatín. Acá no ha llegado ningún monopatín. ¿Usted piensa que por tener más plata que yo va a venir a pisotearme?”, contestó la seguidora de Yina.

Calderón concedió una entrevista por Instagram Live al programa ‘La Red’. Allí volvió a referirse al tema y sostuvo que sí ha cumplido con la entrega de los premios, pues le envió un celular a la otra mamá que resultó ganadora.

“Dijo mi mamá ‘eso le pasa por sapa’. Llamé a las tres muchachas y ninguna quiso fiesta. Una quiso un monopatín; el otro niño, un celular; y la otra señora que es la mamá del niño que tiene una discapacidad, una cicla”, comentó Yina en la entrevista.



(Puede leer: 'Calzones Epa Colombia instantáneos': la 'influencer' venderá ropa interior).



Según ella, envió también el monopatín, pero no sabe por qué no ha llegado a su destino.



Así las cosas, solo le faltaría mandar la bicicleta para el niño con discapacidad. Sin embargo, había estado demorada porque, según dijo, estaba buscando una cicla que se adaptará a las necesidades del pequeño.

“¿A mi qué me cuesta ir a comprar una cicla de 180 o 200 mil, por cara 300 mil, y mandársela? A mí no me cuesta nada. Pero yo qué le voy a enviar una cicla normal a un niño discapacitado. (…) La señora se aprovecha de la situación del niño para generar como lástima”, añadió la ‘influencer’.

En esa misma entrevista, Calderón se mostró afectada porque le han cerrado varias de sus cuentas en redes sociales y mencionó que no cambiará su personalidad: no va a dejar de organizar fiestas y “dejar de decirle la verdad a la gente en la cara”.

