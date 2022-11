Yina Calderón se ha destacado por ser una de las influencers más reconocidas del país por sus videos cómicos y su naciente carrera en la industria musical como Dj de guaracha. Así mismo, su repercusión mediática la ha hecho ser el foco de críticas por parte de la opinión pública, debido a algunas acciones cuestionables.



Si bien es sabido que la empresaria mantiene una relación sentimental, no se conocen muchos detalles de su pareja amorosa, pues como ha mencionado en diversidad de videos en su perfil de Instagram, es un hombre que prefiere mantenerse a raya con las redes sociales y los medios de comunicación.



Además, la identidad de su cónyuge también ha sido ocultada por la misma creadora de contenido, quien es enfática en mantener su amorío alejado de todo tipo de comentarios y especulaciones que se puedan producir entre la comunidad digital.

Sin embargo, hace un mes se viralizó una imagen en la que se le ve junto al que sería su nuevo novio. En la fotografía ambos se encuentran disfrutando de una comida, mientras es abrazada por un hombre de barba, quien sonríe a la cámara.



Ante los constantes cuestionamientos de sus seguidores, En las últimas horas Calderón compartió un video en sus historias de Instagram, en el que mencionaba lo mucho que aprecia estar con una persona como su enamorado, pues, según dice, la ayudó a superar su constante consumo de alcohol.



“La persona que tengo a mi lado es como un príncipe azul, así como las películas de ‘Cenicienta’ y ‘Blancanieves’. Si te das cuenta a él no le gusta figurar a mi lado, llevo con el artísimo y ustedes ni siquiera lo han visto bien. Él no tiene redes y no es farandulero”, expresó la Dj en sus redes sociales.



“ Me ayuda muchísimo, es enfocado, estudioso. Es todo lo que yo le pedí a mi Dios en las oraciones. Me ha ayudado mucho a crecer como persona porque a mí el trago me tenía consumida”, agregó.



