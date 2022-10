Finalizando el mes de septiembre, la ‘influencer’ y DJ de guaracha Yina Calderón se sometió a un procedimiento quirúrgico en sus glúteos, para arreglar las imperfecciones que le quedaron en dicha zona del cuerpo por la extracción de biopolímeros.

La creadora de contenido ha estado informando constantemente a sus seguidores acerca de los detalles de este procedimiento. Sin embargo, en los últimos días, Yina no ha vuelto a aparecer en redes sociales, lo que levantó sospechas y especulaciones acerca de su estado de salud.

(Le puede interesar: Conozca a la hermana de la doctora Ana María Polo de Caso Cerrado).

La creadora de contenido ha estado informando constantemente a sus seguidores acerca de los detalles de este procedimiento. Sin embargo, en los últimos días, Yina no ha vuelto a aparecer en redes sociales, lo que levantó sospechas y especulaciones acerca de su estado de salud.

Finalmente, en la mañana del pasado 18 de octubre, Calderón reapareció con una revelación acerca de sus procedimientos quirúrgicos, aseverando que fue operada de urgencia debido a unas complicaciones que tuvo con sus prótesis nuevas.

“Quería omitir el tema porque para mí es difícil, pero yo siempre he sido muy fuerte y también siento que ustedes son parte de mi familia. Estoy nuevamente en la clínica y ahorita entro de nuevo a cirugía -explicó la huilense -Resulta y pasa que yo me puse las prótesis porque tenía el rabo muy feo y caído, entonces no me ponía ropa ajustada ni bikini en la playa, y la única manera de ajustarlo era ponerme nuevas prótesis después de un año y así fue”.

(Además: Mujer embarazada en concierto de Daddy Yankee: 'He venido para que lo reconozca').

“Quedó la cirugía muy bien y el tamaño fue acorde a mi cuerpo, pero como a cada prótesis le deja un drenaje, el de la nalga izquierda se tapó y eso hizo que el líquido comenzara a salirse por la herida, la cual tenía que permanecer seca durante toda la recuperación”, expresó.

Así mismo, la ‘influencer’ habló sobre cómo este percance cada vez fue empeorando, lo que derivó en su llegada a la unidad de cuidados intensivos, para que le retirarán la prótesis del glúteo afectado.

“Son cosas que pasan en las cirugías plásticas y más en las de glúteos (...) Para mí no va a ser fácil tener una nalga sí y otra no, pero vamos a darle que esto no es nada para una guerrera”, agregó.

(Lea también: El lujoso vehículo de Freddie Mercury que será subastado para ayudar a Ucrania).

El cirujano de Yina, Ricardo Urazán, mostró a detalle cómo retiró la silicona que le habían colocado meses atrás.

“Ella se operó en Medellín y, desafortunadamente, cuando llegó a Bogotá, tenía todo infectado. Miren que tiene la prótesis completamente expuesta y nos toca retirarla, y ahora le vamos a limpiar y a reconstruir esta zona. A futuro, no sé si quien la operó, vaya a ponérselas de nuevo”, aseguró el médico.

Más noticias

Los memes a Paulina Rubio por ir al baño en el mar y entre rocas

Chilindrina, señalada de racismo tras criticar imitaciones de su personaje

En video: los zapatos rusos de Laura Acuña que son ‘muy difíciles de conseguir’

Así luce Larissa Riquelme, 'la novia del Mundial de Sudáfrica', 12 años después

Lina Tejeiro reveló las razones por las que ha subido de peso

Tendencias EL TIEMPO