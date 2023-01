A mediados del mes de septiembre de 2022, Yina Calderón confesó que se encontraba en una relación amorosa, pero no la mostraba en redes sociales porque a su pareja no le gustaba. Sin embargo, en las últimas horas sorprendió a sus seguidores al confirmar, borracha, que ya no tiene novio.

La creadora de contenido, hace un tiempo, había comentado que su pareja era el hombre de sus sueños, pues la apoyaba con su carrera y además había estado para ella en los momentos más difíciles.



“La persona que tengo a mi lado es como un príncipe azul, así como las películas de ‘Cenicienta’ y ‘Blancanieves’. Si te das cuenta a él no le gusta figurar a mi lado, llevo con el artísimo y ustedes ni siquiera lo han visto bien. Él no tiene redes y no es farandulero”, comentó la DJ de guaracha en noviembre del 2022.



Además, agregó: “Me ayuda muchísimo, es enfocado, estudioso. Es todo lo que yo le pedí a mi Dios en las oraciones. Me ha ayudado mucho a crecer como persona porque a mí el trago me tenía consumida”.



La confesión de Yina

Este miércoles 18 de enero, Yina salió en la noche con unos amigos a un bar. “Estoy tomándome la pola con ‘Jorgito’. Empezando el año”, comentó la ‘influencer’.



Sin embargo, la huilense empezó a tomar más, cuando en el lugar empezó a sonar el mariachi. La creadora de contenido grabó unos videos en los que se le veía pasada de tragos y cantando con sentimiento las canciones de despechó que sonaban.



Al avanzar la noche, Yina, entre lágrimas, confesó que ya no estaba con su novio.



“Les voy a contar algo, antes de que todos los medios de información empiecen a hablar. Sí, terminé con mi novio… Un man re bien, yo tenía el novio de novios. No lo perdí por nada, sino que me tocó escoger entre ustedes, mi carrera, o él. Y yo los escogí a ustedes, teniendo a un príncipe azul al lado”, contó.



Por último, Calderón aseguró que ella no es mala y que terminaron porque sus proyectos de vida no conectaban. “No somos malos, lastimosamente se acabó y me declaro… Pónganme una ranchera, que viva la soltería… ‘Soltero feliz’. No, mentiras, perdí a un gran hombre. O no lo perdí, simplemente los caminos de los dos no fueron. Se acabó”, concluyó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

