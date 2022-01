Yina Calderón, la influencer y empresaria de fajas, habló de su estado de salud desde la clínica en la que se encuentra hospitalizada tras complicaciones en su salud luego de someterse a varias cirugías estéticas el pasado fin de semana.



La joven, que se encuentra estable y fuera de peligro, señaló que las múltiples intervenciones que se realizó hacen parte de su nuevo objetivo de ser la primera ‘barbie humana’ del país, por lo que, aunque su recuperación es complicada espera tener más citas en el quirófano para seguir modificando su aspecto.

Desde la clínica Shaio, en la que está internada desde el martes en la noche por dificultades para respirar, Yina confesó que este proceso ha sido muy difícil para ella y que, incluso, es el procedimiento más complicado que se ha realizado en su vida. Ahora señala que ya se siente mejor y que lo único que siente es dolor, sobre todo en la zona donde se encontraban sus costillas.



(Le puede interesar: Yina Calderón está en urgencias por recaída tras cirugías estéticas).

Yo quería algo que se viera diferente, algo que quedara anormal. Uno someterse a este dolor y gastar esa plata es para hacerse algo que se note FACEBOOK

TWITTER

“Todos sabíamos que mis cirugías eran complejas, yo se los dije. No las hicimos en diciembre para evitar muchos comentarios. Pero mi cuerpo y mis exámenes estaban bien”, afirmó la mujer en historias de Instagram.



Al parecer, la joven empresaria era consciente de lo difícil y los riesgos que correría en su postoperatorio. Sin embargo, estaba dispuesta a asumir el dolor y todas las molestías que esto ocasionara.



(Leer más: Fotos: así se veía Yina Calderón antes de sus cirugías).

¿Cuáles fueron sus cirugías?

De acuerdo con lo afirmado por el cirujano que intervino el pasado fin de semana a la influencer, le hicieron un “amarre de músculos tipo corset” y le lipoinyectaron grasa en ambos lados de su cadera.



“Le dimos forma al contorno corporal”, dijo Andrés Amariles.



A su vez, la mujer comentó en sus redes sociales que se retiró las costillas flotantes, se hizo cambio de la prótesis del mentón y reeemplazó sus implantes mamarios por unos más pequeños.

¿Vienen más cirugías para Yina?

Meses atrás, la empresaria de fajas afirmó que había “tomado la decisión de transformarse en una muñeca de verdad” y que para conseguirlo debía someterse a más de diez cirugías, dentro de las que se encontraban retirar las dos costillas flotantes e inyectarse las caderas.



En un principio, esperaba hacerse todas las intervenciones físicas en un solo día. Sin embargo, debido a las críticas, tomó la decisión de hacerlo en varias sesiones.



Las modificaciones corporales a las que se sometió el pasado fin de semana son las primeras que se realiza en medio de su proceso de ser una ‘barbie humana’.



“Me hice esas cirugías porque uno es vanidoso y uno quiere verse mejor. La de los senos la necesitaba, tenía un seno más caido que el otro, y el abdomen yo quería quedar con cintura como de muñeca y así sucesivamente”.



(Siga leyendo: Llueven críticas a joven que se tatuó cara de Yeferson Cossio; ¿se parece?).



En medio de los postoperatorios Yina confesó a través de una grabación en la que se le puede ver en cama que cuando se recupere irá nuevamente al quirófano para seguir cambiando su cuerpo.

cuando me recupere me harán la reconstrucción del glúteo FACEBOOK

TWITTER

“A un segundo tiempo, cuando me recupere, me harán la reconstrucción del glúteo. No me la hicieron esta vez porque sería muy complejo”, dijo en un video.



Por el momento, sus seguidores están al tanto de los avances en su salud, que al parecer van bien de acuerdo a lo afirmado por ella y sus familiares en redes sociales.



Sin embargo, no le darán de alta en la clínica hasta que todos los exámenes salgan correctamente y haya superado las dificultades respiratorias.

Mas noticias:

El impactante video que muestra a un 'muerto' levantarse en la morgue

Kéfir, 'el gato más grande' de las redes sociales

Mujer casi pierde premio de lotería por no revisar su correo electrónico

Tendencias EL TIEMPO