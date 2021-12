“Yo no voy a estar más en su país. El 15 tengo la cita en la Embajada para la visa, seguramente me la den. Así que el otro año me voy para Estados Unidos y no vuelvo”, dijo la 'influencer' Yina Calderón ante varias críticas de sus seguidores.

¿Por qué Calderón aseguró que se va de Colombia? Le contamos la nueva polémica en la que se ve envuelta.

'Me voy para Estados Unidos'

La también exparticipante del reality show 'Protagonistas de Nuestra Tele', de 'RCN', contó que el alejamiento de su familia la tiene agobiada, razón por la cual estaba 'pasada de tragos' en horas de la mañana.

Esta situación generó comentarios negativos por parte de los internautas, a quienes les contestó que el aguardiente "curaba" su vida y pidió perdón por no ser la personas que el público quiere que sea.

"Perdónenme por no ser quien ustedes querían que yo fuera, por haberme tatuado", expresó en una transmisión en vivo publicada en las historias de su cuenta de Instagram.



"Se los juro que no me van a volver a ver. Me voy para Estados Unidos y voy a ser la mejor representación de Colombia", concluyó en el 'live'.

Ante este video, la también creadora de contenido Luisa Fernanda W pidió respeto y empatía para con Calderón: “Yo no sé cómo hay gente que se burla. ¡Qué tristeza! Nadie sabe lo de nadie (vive) y, realmente, le deseo lo mejor, de verdad. ¡Parece que necesita ayuda y urgente!".

El tatuaje en la cara

La joven decidió hacerse varios tatuajes en el rostro, cuestión que no dejó indiferentes a los usuarios de redes sociales y a los mismos 'influencers' como ella.



Nicolás Arrieta, por ejemplo, se burló: "Esos son los nuevos tatuajes de Yina Calderón en la cara: alguien tiene un rayador de queso para borrarme esto de la cara", ya que él también tiene tatuajes en la cara.

También al respecto, recomendó a sus seguidores que no tomaran estas decisiones tan radicales con respecto a su cuerpo a la ligera. Así como Arrieta, muchos expresaron opiniones mixtas al respecto de la nueva apariencia de Calderón.

