Los seguidores de la influencer y Dj de guaracha Yina Calderón ya no son ajenos a sus polémicas.



El 2022 fue un año lleno de controversia para la joven huilense, tras sus tatuajes en el rostro, el cover con el que enojó a los fanáticos del vallenato y sus comentarios sobre otras figuras de las redes sociales colombianas.

En los últimos días, en sus historias de Instagram, opinó acerca de una foto bastante criticada de la también creadora de contenido Dani Duke.

La fotografía fue tomada en el río del municipio de Doradal, Antioquia, a donde Dani viajó junto con su pareja, 'La Liendra', y la familia del cafetero. En esta se le ve en compañía de su novio, pero lo que llamó la atención de muchos internautas fue su contextura: varios hicieron hincapié en su delgadez.

Fue en este contexto en el que Calderón decidió dar su opinión: "Yo no había visto la foto de ella y me la están mostrando acá. Sí se ve muy, muy, muy delgada".

Eso sí, aclaró que esa situación no es problema de ella y que lo importante es que Duke se sienta bien como es: "Yo te digo una cosa, tal vez a ella le gusta verse así, ¿me entiendes? Yo siento que a mí me gusta verme más trocita. A ella le gusta verse más flaca, a otras mujeres les gusta verse más gorditas, eso es problema de ellas, amor. Eso va en gustos, eso no es problema mío, siento que no es mi tema".

Además, aseguró que no quiere tener problemas con nadie porque tiene la intención de iniciar este año en "paz y amor".

