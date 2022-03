La ‘influencer’ y empresaria Yina Calderón habló de nuevo sobre sus complicaciones de salud a causa de los procedimientos estéticos a los que se ha sometido. Ahora le añadió el tema de los biopolímeros.



Mediante sus redes sociales, Calderón aseguró que se le abrió una herida en su cintura cuando estaba en pleno proceso de recuperación luego de hacerse uno ‘retoques’: retiro de costillas flotantes, amarre de músculos y lipoinyección de grasa en la cadera, entre otros.

Facebook Twitter Linkedin

Yina Calderón estuvo hospitalizada hace algunas semanas. Pero ya se encuentra en casa. Foto: Instagram: @ yinacalderonoficial

Hay mujeres a las que les pasa y a otros no. A mí me tocó FACEBOOK

TWITTER

“Mi mamá me decía hoy “eres muy fuerte hija”. (…) ¿Por qué pasó? Es algo moral que les pasa a muchas mujeres cuando se operan”, escribió en su cuenta de Instagram para hacer frente a las críticas.



(No deje de leer: 'La Gorda Fabiola' y 'El Charrito Negro' padecen la misma enfermedad).



“Dejen de criticar y criticar sin saber qué vive cada persona”, enfatizó en la red, en la cual la siguen más de 593 mil personas.



Por la herida abierta, según contó, su estómago estaba muy inflamado y su proceso de recuperación era mucho más lento. Eso sí, comentó que la abertura se puedo presentar, por ejemplo, debido a un sobreesfuerzo.



Sin embargo, no quiso generar mayores preocupaciones en sus fanáticos. Los médicos ya lograron tomarle los puntos y cerrar la herida.



“Se puedo, a palo seco y a carne viva. Hay mujeres a las que les pasa y a otros no. A mí me tocó”, señaló en un video.

‘Otra vez estoy sufriendo por los biopolímeros’

En paralelo, reveló que los biopolímeros –sustancias derivadas de la silicona que han generado afectaciones en varias mujeres- aparecieron en su cuerpo.



“Otra vez estoy sufriendo por los biopolímeros. Otra vez me salió la montañita en la espalda. Creo que eso también me tiene como bajita de nota”, dijo la empresaria de fajas.



(Le recomendamos: Mauricio Leal quería ser papá y buscaba alquilar un vientre, dice Shaira).



No reveló mayores detalles de los malestares, ni tampoco de qué le habrían dicho los médicos para lidiar con los biopolímeros. Como ella misma precisó, no es la primera vez que la sustancia produce afectaciones.



De hecho, en meses pasados había entrado al quirófano para retirar parte de ellos que se había aplicado para aumentar el tamaño de sus glúteos.

Facebook Twitter Linkedin

Yina Calderón, empresaria, cantante, influenciadora. Foto: Instagram @Yinacalderonoficial

(Siga leyendo: ¿Rodolfo Hernández consiguió alianza con Yeferson Cossio?).



“Dios gracias por darme la fuerza y buscar lo mejor para mi salud, una cola grande no nos hace más lindas o más mujeres”, aseguró en su momento.



Varios de los internautas quedaron a la expectativa de Calderón, recordada por su participación en el programa ‘Protagonistas de Novela’, sobre sus nuevos tratamientos.

Más noticias

- Le llueven críticas a Carolina Cruz por decir que el aborto es un negocio.

- Exreina fue encontrada sin vida, tras hablar sobre suicidio en sus redes.

- Jennifer Muriel habla tras romper con Yeferson Cossio: 'sin palabras'.

- Ana Karina Soto sufre endometriosis, la misma enfermedad que Laura Acuña.

Tendencias EL TIEMPO