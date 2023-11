Yina Calderón desata polémica en redes tras dar su opinión al robo a Juan Pablo Raba

En medio de la creciente preocupación por la seguridad en Colombia, las redes sociales se han convertido en escenario de una nueva polémica protagonizada por la influencer y empresaria Yina Calderón.



La controversial figura, conocida por sus opiniones directas, expresó su arrepentimiento por haber votado por Gustavo Petro y propuso soluciones para combatir la delincuencia, todo esto a raíz del reciente robo que sufrió el reconocido actor Juan Pablo Raba.

Yina Calderón se hizo conocida al ser una de las participantes destacadas en el programa 'Protagonistas de Nuestra Tele'. Su personalidad franca la convirtió en un personaje memorable durante su estancia en la casa estudio. A pesar de algunos desacuerdos y confrontaciones con sus compañeros, estas disputas no llegaron a mayores y no impidieron que Calderón dejara una impresión duradera.



Después de su participación en el reality, Yina se ha esforzado por mantenerse activa en la escena del entretenimiento nacional, utilizando diversas personalidades en las redes sociales para destacarse, generando controversia y polémica en el proceso.



Aunque sus acciones han generado tanto seguidores leales como críticos, su autenticidad y franqueza han sido aspectos que han definido su presencia en la farándula.

Yina Calderón genera controversia en redes Sociales

A través de sus redes sociales, Calderón, no solo manifestó su desilusión con el mandato de Petro, sino que también sugirió la posibilidad de llevar a cabo una "limpieza social" en Bogotá como respuesta a la inseguridad creciente en la capital.



En un video compartido, la influencer planteó la idea de castigar severamente a quienes sean sorprendidos robando e incluso planteó la posibilidad de permitir que los ciudadanos porten armas para su propia protección.

"Yo les pregunto, hay lugares en el país donde se hacen limpiezas. ¿Por qué no hacen una limpieza en Bogotá? Darle escarmiento al que pillen robando, porque es que a lo bien ¡está terrible! ¿Eso no se puede hacer? O si no que nos dejen a cada uno andar con arma porque qué más”, expresó la influencer en el video.

Yina Calderón es un influencer, DJ y empresaria. Foto: Instagram(@yinacalderonoficialdj)

La polémica declaración de Calderón generó reacciones divididas en las redes sociales.



Algunos usuarios expresaron su apoyo a sus palabras, responsabilizando a Gustavo Petro por la inseguridad en la ciudad y respaldando la idea de medidas más drásticas para controlar la situación. Por otro lado, hubo quienes señalaron que la responsabilidad recae en la alcaldesa Claudia López y que Calderón debería dirigir sus reclamos hacia ella.

Juan Pablo Raba explicó la modalidad del robo al que fue victima

En cuanto al robo a Juan Pablo Raba, el actor colombiano fue víctima de la inseguridad en los Cerros Orientales de Bogotá el pasado 6 de noviembre.



Raba compartió detalles del incidente en sus redes sociales, donde cinco ladrones lo abordaron, le arrebataron su celular, su argolla de matrimonio y le exigieron una suma de cinco millones de pesos, pero al poner el límite, los ladrones solo consiguieron una transferencia por un millón de pesos.

En una entrevista con Citytv, el actor explicó la modalidad del robo. "Entendí el modus operandi, piden el teléfono para desbloquearlo y hacer trasferencias desde tus cuentas. No es un tipo de delincuencia que busca como tal el aparato, sino que tratan de sacar toda la información posible".

Juan Pablo Raba agradeció en sus redes sociales por la gran cantidad de mensajes y muestras de afecto recibidas. En medio de situaciones como ésta, reflexionó sobre la vida y la importancia de poner las cosas en perspectiva.



El actor aseguró que, a pesar del incidente, solo sufrió algunos rasguños y resaltó la valentía de sus hijos, indicando que se encuentran bien. Reconoció que este tipo de eventos pueden ocurrir en cualquier lugar del mundo y comprendió la preocupación, especialmente porque se trata de su ciudad. Finalmente, expresó su agradecimiento a la Policía por su actuación en la situación.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

