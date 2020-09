Denuncian que ‘influencer’ Yina Calderón orinó en plena vía de Villeta

Yina Calderón vuelve a estar en el centro de la polémica, esta vez por un video con el que denuncian que la mujer estaba orinando en plena calle.



El clip fue difundido en redes sociales y muestra a la ‘influencer’ siendo tapada por la puerta de una camioneta y por un hombre.



Al cabo de unos segundos, Calderón se aleja del vehículo, al que le cierran las puertas y arranca, y se acomoda el vestido que tiene puesto.

Según se dio a conocer, el hecho habría sucedido el pasado fin de semana (entre el 28 y el 30 de agosto) en el municipio de Villeta, donde la famosa hizo una de sus conocidas fiestas.



De comprobarse que hizo sus necesidades en vía pública, y de acuerdo a lo estipulado en el Código de Policía, a Calderón la podrían sancionar con una multa general tipo 4, por un valor de $786.880, o con su participación en un programa o actividad pedagógica de convivencia.



Hasta el momento, la ex participante del ‘reality’ ‘Protagonistas de Novela’ no se ha referido a la situación.



#OPINE. "Yina Calderón meando en pleno centro de Villeta", C/marca. Comerciantes de la zona observaron la escena y piden a las autoridades que se aplique una sanción ejemplar a la 'influencer' y declararla persona no grata en la municipalidad. Además, se le observa sin tapabocas. pic.twitter.com/FtPmg9EWcS — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) August 31, 2020

Otra cosa que también se supo fue que, además de esta acusación en su contra, Calderón habría sido víctima de estafa, como lo contó ella misma en sus redes sociales.



Según sus palabras, alquiló una finca en Villeta para hacer una de sus 'puti fiestas', como ella misma las llama, pero le quedaron mal.



"Tengo la cédula, tengo el nombre completo. A mí no me vienen a robar", aseguró.



"Hijos no hagan eso de robar a la gente, yo les digo una cosa, yo ya perdí la plata ¡qué hijuemadres!. Pero eso trae desgracia para la vida de uno, se los juro", agregó.

Hace poco, Calderón también fue furor en redes sociales por publicar un 'en vivo', a través de su cuenta de Instagram, en el que les explicaba a sus seguidores el motivo de que sus glúteos estuvieran tan caídos y les confesó que debía hacerse una cirugía para hacer un recorte de piel.



"Hijos, voy a operar mi cola. Decidí retirar mis prótesis y hacer el recorte de piel sin importar que me deje cicatriz, duela o mi tatuaje se vaya", afirmó la 'influencer'.



Y añadió: "No lo hago por lo que los demás piensen, dicen y opinan, lo hago por mi salud, lo hago porque cada día veo mi cola más caída. Lo hago por mi bienestar”.



Hasta el momento, no se conoce la fecha de la cirugía.



