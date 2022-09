Yina Calderón acostumbra a estar en el ojo del huracán debido a sus controversiales publicaciones en redes sociales. La creadora de contenido se ha caracterizado por dar sus opiniones sobre diversos temas y no quedarse callada cuando algo le molesta.



En las últimas horas Yina volvió a hacer parte de una polémica en internet. La DJ utilizó su cuenta de Instagram para expresarse sobre algunos influenciadores famosos del país.



En sus historias publicó un video donde aparece viendo fotos de otro celular y manifestando qué piensa de cada persona que aparece. La primera en la lista fue la cantante de vallenato Ana del Castillo, de quien dijo que no la conocía. Sin embargo, Claderón aseguró que le gustaría compartir unos tragos con ella y pasar un buen rato.



También se refirió a Lady Yuliana, en este caso señaló que la mujer era “un amor de persona” y que sentía una afinidad con ella. Yina aprovechó para lanzar dardos a otros influencers y también mencionó a Mateo Carvajal.



La DJ comentó que el deportista no la terminaba de convencer y que “parecía buena persona, pero que a veces no sentía que fuera muy inteligente”.



A la hora de hablar de ‘La Liendra’ no se guardó nada y recordó el famoso video íntimo que protagonizó el creador de contenido con su novia Dani Duke. Además, indicó que nunca ha tenido una buena relación con él.



“La Liendra, a mí no me cae bien realmente, siempre he sido muy sincera y me parece que lo tiene chiquito. O sea, él acabó mi teoría, yo pensaba que los hombres altos y flacos lo tenían grande, usted acabó esa teoría señor, gracias a usted ya no le comemos a los flacos y a los altos, ni a los de pie grande”, reveló Yina.



Calderón y ‘La Liendra’ ya han tenido encontronazos en el pasado. Cuando se filtró la grabación personal, la influenciadora se burló del tema y causó el enojo de Mauricio Gómez, como se llama en la vida real.

La opinión sobre Jessica Cediel

Foto: Instagram: @ jessicacedielnet

De todas las historias que publicó Yina Calderón, la que más llamó la atención fue la que hizo sobre Jessica Cediel. La DJ se refirió directamente al proceso judicial que tuvo la presentadora por el caso de los biopolímeros.



Yina explicó que admira a la bogotana pero que desearía que dejara de hablar sobre su problema legal. Según la influenciadora, Cediel está haciendo el papel de “víctima” y debe superar la situación.



“¿Jessica? No, yo la admiro, me parece muy linda, pero de pronto me parece que se está haciendo mucho la víctima… Como la ‘víctima, víctima, víctima’ y digamos que, yo sí he sufrido de biopolímeros horrible y yo creo que ya no más nené, ya relájate”, señaló.



Jessica Cediel ha sido noticia en las últimas semanas luego de que se conociera la condena a Martín Horacio Carrillo, tras diez años de batalla judicial. En 2009, el hombre le inyectó biopolímeros en vez de ácido hialurónico en los glúteos a la presentadora.

