Lina Tejeiro y Yina Calderon han tenido una complicada amistad desde hace años. Las influenceriadoras han dejado claro que no gustan de la otra y que no se llevan bien.



Con el paso del tiempo, la pelea entre ambas mujeres ha crecido más y más. Ahora Calderón le agregó combustible al fuego al dar unas polémicas declaraciones sobre el nuevo romance de la actriz.



(Siga leyendo: La Segura e Ignacio Baladan: ¿compromiso o noviazgo?).

Lina Tejeiro y Juan José Duque confirmaron su relación hace unas semanas y rápidamente se han convertido en una de las parejas favoritas de la farándula. El cantante constantemente publica mensajes de amor en redes para su nueva novia.



Desde el inicio, algunas personas han criticado los avances de Duque. Incluso lo han tildado de ‘interesado’ y de querer aprovecharse de la fama de Tejeiro. Yina Calderón hizo eco de esas opiniones y aseguró que Juan Duque no estaría enamorado.



En una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales, la DJ empezó diciendo que no hablaría sobre el tema. Minutos después se arrepintió y con su estilo característico, contó lo qué pensaba.



“¿La verdad o la mentira? La mentira: Es desinteresada la relación, que están enamorados”, expresó la creadora de contenido.



Yina Calderón aprovechó la oportunidad para decir, entre risas, que ella prefería al exnovio de Lina Tejeiro que a su relación actual. La mujer insistió en que las intenciones de Duque no serían las correctas.



“Y la verdad: Que el ‘pelado’ solo busca seguidores y que ella se los está dando. Porque el ‘peladito’ es bien farandulero. Yo me quedo con Andy Rivera, realmente”, concluyó Yina Calderón.



En redes sociales, algunos cibernautas condenaron los comentarios de la DJ. Mientras que otros usuarios aseguraron estar de acuerdo con la opinión de la influenciadora.



(Le recomendamos: Mánager de ‘Chyno’ Miranda aclara rumores sobre muerte del cantante).

¿Yina Calderón está enamorada?

Hace unos días en redes sociales la DJ le confesó a sus seguidores que estaba enamorada de un actor de televisión mexicano. Según lo que contó, todos los días revisa sus perfiles de Instagram, mira sus historias y hasta le escribe.



​​“Necesito que me ayuden, que sepa que yo existo, pero no le vayan a decir cosas malas de mí, díganle no, severa pelada tan juiciosa, casera, sí hace guaracha, no toma, no es locochona, puro jugo de naranja, necesito que me ayuden”, señaló Calderón.



Incluso le pidió a sus seguidores que se comunicaran con él y la llamaran Marcela, no Yina. La creadora de contenido explicó que raramente siente una atracción tan grande por una persona y quiere hacer algo al respecto.

