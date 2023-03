Nuevamente, la 'influencer' Yina Calderón está en el ojo del huracán tras los comentarios que emitió sobre la implantación de biopolímeros, y en los que no se contuvo para mencionar a la presentadora de 'La Descarga', Jéssica Cediel.



La DJ se ha sometido a múltiples cirugías, entre ellas la reconstrucción de glúteos en septiembre de 2022, debido a las intervenciones de urgencia que se tuvo que realizar dos años antes por los daños que le causó la presencia de biopolímeros en esta misma parte del cuerpo.

En una conversación reciente con el videopodcast 'La Otra entrevista de Tropicana’, Calderón narró la insuperable experiencia a la que fue sometida su cola cuando se retiró esta sustancia química que le produjo malformaciones, inflamación y un fuerte dolor, además de daños en su organismo.



“Cuando yo me puse los biopolímeros hace 10 años, decían que era vitamina C, pero eso no era, eran biopolímeros y era legal, eso tenía Invima” dijo la empresaria en el programa radial.



Por ello, Calderón declaró que, al tener un registro sanitario, la inyección de esta sustancia era consciente y que por eso “ni siquiera los médicos eran culpables” de suministrarla en procedimientos estéticos para aumentar las zonas corporales.



“En el caso de Jessica Cediel, de verdad ella sí quiso destruir al cirujano. Te voy a decir por qué: porque el cirujano estaba aplicando algo que tenía Invima. Ósea, que el culpable no es el cirujano, es el Invima o quien dio la notificación sanitaria (sic)", sostuvo la empresaria de fajas al medio.

No es la primera vez que la 'influencer' arremete contra Cediel, pues en el año anterior mencionó que admiraba a la presentadora, pero que ella también sabía que era padecer afectaciones de salud por culpa de los biopolímeros, así que creía que debía dejar de considerarse una “víctima”.



Esto, luego de que se conociera tras diez años de proceso judicial, la condena contra Martín Horacio Carrillo, el médico que inyectó en la cola de Cediel la sustancia ya mencionada, en vez de ácido hialurónico durante 2009.



Finalmente, Yina Calderón también mencionó en el podcast que no es posible retirar los biopolímeros del cuerpo con una sola intervención quirúrgica, sino que es necesario realizar varias cirugías para disminuir al mínimo la presencia de este químico que puede provocar hasta Síndrome de ASIA.



Así que espera regresar al quirófano, para intentar retirar el porcentaje que le queda por remover de sus glúteos.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias