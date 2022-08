Yina Calderón es conocida por sus excentricidades y publicaciones en redes sociales. La 'DJ' suele ser tendencia por sus comentarios polémicos o por las controversias que causa.



Hace unos días sus seguidores se sorprendieron al verla participar en el estreno de ‘Duro contra el mundo’, el nuevo concurso de RCN. En el programa, Yina hizo parte de los retos y jugó con los demás.



A pesar de las risas, la creadora de contenido se notó molesta por algunos instantes e incluso se habría enojado por culpa de una concursante.



Los cibernautas se percataron que tanto Calderón como la influencer Karen Sevillano, estarían inconformes con la participación de la otra. Agregado a esto, cada una hizo parte de un equipo de famosos diferente.



La tensión se notó en el set de grabación por los comentarios e indirectas que se dirigían las dos mujeres. Al final de la emisión, los fanáticos quedaron atónitos al ver la renuncia de Yina.



La DJ se quitó su casco y se lanzó al agua mientras aseguraba que se retiraba porque “no podía con tanta hipocresía”.



Horas después, en su cuenta de Instagram subió una foto con un mensaje de agradecimiento a RCN televisión y el programa por invitarla. La influencer habría aprovechado la publicación para lanzarle un dardo a Karen Sevillano.



“Agradezco la invitación, la pasé genial: la producción, el director, su presentadora, Maleja Restrepo: una divina, excepto algunos participantes. Tienen que verlo porque está genial. De manera voluntaria me retiré, simplemente agarré mi casco y dije 'bye' (O sea, duré muy poco ), pero lo poco lo disfruté mucho”, expresó Yina Calderón.



El programa también contó con otros famosos como Zulma Rey, Chicho Arias, Carlos Hurtado, Omar Murillo y Adrián Parada.



La DJ se mudó de su apartamento hace unas semanas debido a un malentendido con sus vecinos. Foto: Instagram: @oficialdjyinacalderon

Las últimas declaraciones

Tras la emisión del programa, Yina Calderón respondió algunas preguntas de sus seguidores en su cuenta de Instagram. Aseguró que es una mujer tranquila pero que prefiere alejarse de personas de las que no gusta.



“Vivo muy agradecida con RCN y me gusta la temática del programa, pero no contaba con que llegaría y encontraría gente que no me cae bien y que no soporto. No soy de las que: ‘Hola’, sonrisa y beso a la cámara”, confesó la influencer.



Calderón no permitió que criticaran sus decisiones y afirmó que su problema no es con el concurso. Añadió que no le gusta la hipocresía y que es honesta con sus sentimientos.



“Todo fue excelente, la pasé super chévere, me divertí, me reí, la producción excelente, pero no, tengo que tocar guaracha. Hay una persona ahí que no me cae bien y no me voy a prestar para la payasada. Entonces preferí tirarme al agua y renunciar”, concluyó.



Hace unos días, reveló que en las próximas semanas se someterá a nuevas cirugías estéticas. Aunque no especificó cuáles serán, manifestó que no volvería a los toques de DJ hasta septiembre.

