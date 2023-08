Yina Calderón es reconocida en el país por sus emprendimientos, su carrera como DJ, pero principalmente por sus escándalos.



Esta mujer fue conocida por haber hecho parte del reality ‘Protagonistas de nuestra tele’ en el 2013 y desde entonces no ha dejado de sonar su nombre en los portales de chismes de la farándula nacional.

Hace unos días, Calderón contó que además de haber participado en el reality de actuación, también se presentó para el reality de la competencia ‘Yo me llamo’, pero que su interpretación no fue transmitida por el maltrato que sufrió en su presentación, específicamente de una de las jueces.



Se trata de Amparo Grisales, quien según la DJ no le permitió continuar a la siguiente ronda y le dijo palabras hirientes en su presentación.



(Le puede interesar: Pagó $60 millones para convertirse en perro y le gruñe a quienes le hicieron bullying)

“Hace unos años, cuando la guaracha no había llegado a mi vida ni nada, yo me presenté en Yo me llamo y esa señora me trató como un c*** y no me sacaron al aire de lo mal que esa señora me trató”, expresó la DJ en una de sus historias de Instagram.



Así mismo, manifestó que aunque Cesar Escola, también le dijo 'no' a su participación en el reality no la trató tan mal como sí lo hizo la ‘Diva de Colombia’.



Calderón compartió un trozo del vídeo en el que se la ve ensayando antes de su presentación y reveló a quién interpretó.



(Lea más: 'Nunca me había enfermado así': Ozuna pidió orar por su estado de salud)

En el videoclip se observa a Calderón imitando a la peruana Tigresa del oriente, con su tradicional traje en un estampado de animal print y una peluca pelirroja.



Por último, la DJ recalca que en su vida ha hecho de todo y que no se arrepiente.



LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Fan se subió a la tarima de concierto vallenato y mordió las partes íntimas del artista

Por un reto viral, tiktoker terminó hospitalizado con un bombillo atorado en la boca

'Love bombing', del amor excesivo a la desaparición: identifique esta situación

Gal Gadot confirma desarrollo de la ‘Mujer Maravilla 3’ y da detalles sobre la película