El pasado 26 de noviembre, Yina Calderón, se presentó en Samaniego, Nariño, en un evento al que fue invitada como Dj. Ahí tocó sus mejores éxitos de guaracha, incluso, cantó por primera vez su sencillo ‘Cómo duele el frio’, el cual ha causado revuelo en las redes por su polémico video.

En esta ocasión, la influencer contó en sus historias de Instagram, que el evento se vio marcado por un lamentable hecho, pues hubo una persona que perdió la vida en una pelea.



“Después de mi presentación hubo un muerto. Es totalmente verdadero. Resulta que muchas veces tengo que tocar a las 4 o 5 de la mañana en pueblos donde la situación es difícil. Aunque en Samaniego, la gente se portó muy linda y amable, pero después de que me bajo de la tarima, incluso ‘Cali Flow Latino’ no pudo cantar por el altercado que hubo, una persona resultó herida y terminó perdiendo la vida”, afirmó Calderón.



Asimismo, la DJ le recomendó a sus seguidores que en estos eventos tengan una buena convivencia para que este hecho no se vuelva a repetir. También, comentó que lo más importante es ser tolerante y mantener el control cuando se consumen bebidas alcohólicas.

“Esto no puede pasar, chicos. Si vamos a rumbas, por favor, no lleguemos a pelear, a emborracharnos a tal punto de matar personas o herirlas”, concluyó.



Por último, comentó que este tipo de situaciones para los artistas resulta ser algo tedioso. Además, colocó un ejemplo personal y contó que ella no sabía cómo manejar el trago y sabe lo difícil que se puede poner la situación cuando las personas están bajo los efectos del alcohol.

