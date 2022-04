La influencer reveló esta información durante una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram cuando le preguntaron sobre del rumor en el que se supone que Merly Ome, su madre, consume drogas.



(Le puede interesar: 'Mamá Vila', madre de Diomedes Díaz, prepara fiesta para su cumpleaños 85)

Se trata del “tusi” o “cocaína rosa” una sustancia psicoactiva que se ha popularizado en las fiestas y que puede ser consumida en pastillas o polvo. Frente a la pregunta, Yina respondió de manera directa “Bebés, la verdad, sí y no, no es que mi mamá lo haga constante, pero a mi mamá le gusta el tusi”.

Las personas reaccionaron de manera inmediata en redes sociales y muchos la criticaron, consideraron que la información que acababa de revelar era algo verdaderamente íntimo de su madre y que no debió haberlo contado de manera pública. "Que eso no se dice, es su mama sea verdad o no" comentó uno de los usuarios de Instagram.

Merly Ome es una figura polémica en el mundo de la farándula colombiana. En las últimas semanas fue criticada por participar en la tendencia de bailar una parte de la coreografía “Envolver” de Anitta, algunos internautas decían que ese baile no era apropiado para alguien de la edad de Merly.



Desde sus historias en instagram, Yina salió en defensa de su madre y aseguró que no le importaban las críticas porque “yo soy una mujer súper fuerte emocionalmente, a mí no me altera nada, ustedes me pueden decir a mí lo que quieran... a mí no me afecta, a mi mamá tampoco”. De hecho, Merly también se dirigió a sus redes y afirmó que no le importaba que se burlaran de ella, porque “hay que disfrutar la vida sin hacerle el mal a nadie … a mí nadie me da para comer, entonces ¿cuál es el afán?”

¿Qué es el 'Tusi'?

Es una droga sintética similar al éxtasis y LSD. Según la Dirección de Investigación Criminal e Interpol en Colombia un gramo de esta droga puede tener un costo entre 120.000 y 150.000 pesos.



Por su composición, esta sustancia produce alteraciones que pueden durar entre cuatro y ocho horas, algunos de los efectos más comunes son la alteración del sistema nervioso central, euforia, ansiedad, cambios emocionales, confusión, alucinaciones y pánico.



El centro de rehabilitación Narconon explica en su página web que esta sustancia es peligrosa porque es altamente adictiva y es una droga de resistencia, es decir que se necesita una dosis cada vez más alta para sentir los efectos, lo que puede llevar a una sobredosis. Además puede producir convulsiones, pérdidas de memoria, aumento del ritmo cardíaco e, incluso, la muerte.

Temas relacionados